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吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢

2018-04-19 00:10聯合報 記者吳佩旻林良齊／台北報導

吳茂昆。聯合報系資料照片
吳茂昆。聯合報系資料照片
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今天交接的新任教育部吳茂昆遭質疑赴陸開講座。總統府前副秘書長羅智強昨在臉書公布照片，指吳擔任大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問。吳茂昆昨晚間發布聲明，強調僅曾提供台灣超導國際非正式諮詢，未接受中國國科院的任何職務，並且撇清具有美國國籍。

吳茂昆近日接連傳出擔任國科會主委、中研院物理所所長及東華大學校長期間曾赴陸兼任，甚至擔任中研院所長赴陸開講座、曾任二個中國大陸官方研究機構顧問。

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吳茂昆昨晚則透過教育部，以「貢獻所長，不應被刻意栽贓抹黑」為題，發出長達千字聲明，為自己辯駁。

吳茂昆列出八點聲明，指依法行政是最基本做人做事道理。自己擔任中研院物理所長、國科會主委及東華大學校長等職務，出差都依規定請假。

對美國籍的問題，吳說他在一九八一年拿到美國居留權，但二○○二年接任國科會副主委時已主動放棄居留權。維基百科誤植他有美國籍，他已在昨天請秘書進行修正。

溢領學術研究費部分，吳茂昆說，也經監察院調查結案，是學校作業程序上的疏忽，不是他個人行為，且相關費用都已繳回。

他說，未接受中國國科院的任何職務，單純基於台灣中研院物理所和中國國科院的學術行為提供他本人在專業上的諮詢。

對中國「西部超導材料科技有限公司」在公開募資說明書中，將他列為技術顧問，是因該公司於二○○三年時，曾和在台灣成立的「超導國際科技股份有限公司 」交叉持股，中國西部超導公司將台灣超導國際公司諮詢過人員都列為公司成員。他個人從未接受過該公司的任何職務邀請。

吳茂昆說，「身為教育工作者，得天下英才而教育之是我的理想，也是我願意接任教育部長的初衷。」他在科學界對任何問題都「實事求是」，希望澄清違背常理、毫無事實根據的問題，外界勿再以訛傳訛。

科技部昨查證後，也指吳茂昆任職於國科會期間曾赴陸一次。

吳茂昆中研院教育部

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