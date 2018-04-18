東華大學辦座談 談前校長吳茂昆正反激辯

2018-04-18 22:34 中央社 花蓮縣18日電



準教長吳茂昆今晚發出千字聲明，澄清自己未接受中國科院的任何職務。聯合報系資料照 分享 facebook 準教育部長吳茂昆曾任東華大學校長，校內社團「烏頭翁社」今晚舉辦座談會，談對教育部長的期待。但會中一度因教授王純娟的一篇文章，正反意見激辯。

座談會以「我對吳茂昆當教育部長的期待」為題，由財經法律所副教授張鑫隆主持，包括教師會成員、原住民族學院、環境學院等多位老師到場談心目中的吳茂昆，不過，會中一度因諮商與臨床心理學系教授王純娟的一篇文章內容，挺吳、反吳者產生激辯。

王純娟本人未出席，她的丈夫白政民到場，白政民堅稱王純娟文章內容所指皆有憑有據，吳茂昆任內好的作為應被肯定，有爭議部分也應被公開討論。

東華學生有人挺吳茂昆有風骨，也佩服他的學術專業成就；但也有學生認為參加座談的是「親吳派」，是一場「昆伯護航大會」、「取暖大會」。

「烏頭翁社」在臉書貼出訊息指出，大多數學生對吳茂昆印象並不差，算是願意花時間溝通、試圖了解學生想什麼。最有名的案例，就是圖書館大草坪一條水泥路，原本僅是一條學生們為省時通行，長年留下的車徑。在「校長有約」時，學生提出鋪設需求，校長協調後完成，從此學生雨天騎自行車就免於摔到泥濘裡。

吳茂昆利用自身在中央研究院人脈，拉拔許多東華專題生與碩博生，不怕自身研究機密外流，並善用諾貝爾提名的光環，力邀許多諾貝爾獎得主前來東華開講。

另外，太陽花學運期間，學生探詢吳茂昆意向的回信中寫道：「若為了學術自由，可讓學生占領校長室。」是首位公開表態支持的大學校長，更是唯一進入議場的校長。

臉書表示，吳茂昆任內積極推動小農、綠色校園餐廳、實驗廚房，有些理想性嘗試，可惜都沒成功。但成功牽線生科系開發原民藥草生技(清明草)，支持語傳系成立實習廣播電台，有意願支持原民院發展東華特色系所，並改分數制為等第制(GPA)，學生老師不再分分計較，並推動東華校內 3+2 學碩留校直升方案，增加舊生直升意願。

臉書也說，吳茂昆大量跟廠商簽署合作協定及備忘錄，期能藉此添補校務基金的不足，也四處尋求贊助，但成功案例不算多。