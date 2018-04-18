親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
蔡總統出訪友邦
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

旅日撿到「台灣鯛民」手機 他怒送45公里外警局

外國學者用「醜陋」形容台大校長遴選 學者：難過

東華大學辦座談 談前校長吳茂昆正反激辯

2018-04-18 22:34中央社 花蓮縣18日電

準教長吳茂昆今晚發出千字聲明，澄清自己未接受中國科院的任何職務。聯合報系資料照
準教長吳茂昆今晚發出千字聲明，澄清自己未接受中國科院的任何職務。聯合報系資料照
分享
教育部吳茂昆曾任東華大學校長，校內社團「烏頭翁社」今晚舉辦座談會，談對教育部長的期待。但會中一度因教授王純娟的一篇文章，正反意見激辯。

座談會以「我對吳茂昆當教育部長的期待」為題，由財經法律所副教授張鑫隆主持，包括教師會成員、原住民族學院、環境學院等多位老師到場談心目中的吳茂昆，不過，會中一度因諮商與臨床心理學系教授王純娟的一篇文章內容，挺吳、反吳者產生激辯。

王純娟本人未出席，她的丈夫白政民到場，白政民堅稱王純娟文章內容所指皆有憑有據，吳茂昆任內好的作為應被肯定，有爭議部分也應被公開討論。

東華學生有人挺吳茂昆有風骨，也佩服他的學術專業成就；但也有學生認為參加座談的是「親吳派」，是一場「昆伯護航大會」、「取暖大會」。

「烏頭翁社」在臉書貼出訊息指出，大多數學生對吳茂昆印象並不差，算是願意花時間溝通、試圖了解學生想什麼。最有名的案例，就是圖書館大草坪一條水泥路，原本僅是一條學生們為省時通行，長年留下的車徑。在「校長有約」時，學生提出鋪設需求，校長協調後完成，從此學生雨天騎自行車就免於摔到泥濘裡。

吳茂昆利用自身在中央研究院人脈，拉拔許多東華專題生與碩博生，不怕自身研究機密外流，並善用諾貝爾提名的光環，力邀許多諾貝爾獎得主前來東華開講。

另外，太陽花學運期間，學生探詢吳茂昆意向的回信中寫道：「若為了學術自由，可讓學生占領校長室。」是首位公開表態支持的大學校長，更是唯一進入議場的校長。

臉書表示，吳茂昆任內積極推動小農、綠色校園餐廳、實驗廚房，有些理想性嘗試，可惜都沒成功。但成功牽線生科系開發原民藥草生技(清明草)，支持語傳系成立實習廣播電台，有意願支持原民院發展東華特色系所，並改分數制為等第制(GPA)，學生老師不再分分計較，並推動東華校內 3+2 學碩留校直升方案，增加舊生直升意願。

臉書也說，吳茂昆大量跟廠商簽署合作協定及備忘錄，期能藉此添補校務基金的不足，也四處尋求贊助，但成功案例不算多。

吳茂昆教育部太陽花學運

相關新聞

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

中國兼教職延燒學政界 新教長也著火

2018-04-18 16:18

赴陸當顧問又遭監院糾正 藍委：吳茂昆比管爺複雜

2018-04-18 15:57

吳敦義批民進黨雙重標準 民進黨：管中閔盡快說明

2018-04-18 15:43

吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊

2018-04-18 15:02

藍議員參選人赴北檢 告吳茂昆違法兼職

2018-04-18 14:23

遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43

政院否認吳茂昆赴中任職 吳敦義：綠總橫看成嶺側成峰

2018-04-18 12:14

吳茂昆任大陸超導顧問？羅智強：吳與董事長是好朋友

2018-04-18 11:37

吳茂昆曾任西部超導顧問？ 游淑慧引「說明書」質疑

2018-04-18 11:26

藍告新教長 籲北檢發揮辦馬、管一半力度就好

2018-04-18 11:19

曾任陸中科院顧問 國民黨告發新教長吳茂昆違法

2018-04-18 11:15

吳茂昆曾任中共西部超導顧問？ 超導體具高軍事價值

2018-04-18 09:44

吳茂昆否認任西部超導顧問 羅智強拿書面資料再指控

2018-04-18 09:32

吳茂昆任國科會期間赴陸兼職技術顧問？ 科技部查證中

2018-04-18 09:23

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

2018-04-18 08:24

從統獨課綱到赴陸兼課 教育部長哪個不中槍？

2018-04-18 08:00

吳茂昆 兩度與中研院長擦身而過

2018-04-18 00:39

被爆任陸職務 吳茂昆：莫須有指控

2018-04-18 00:36

新聞眼／赴陸爭議兩套標準 人人自危

2018-04-18 00:31

準教長吳茂昆爭議 朝野促上任前釐清

2018-04-18 00:24

準教長被爆多項陸兼職紀錄 吳茂昆：交流都符規定

2018-04-17 23:58

不只管爺 新教長吳茂昆也用了「莫須有」

2018-04-17 22:37

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

吳茂昆任大陸軍用公司顧問？ 徐國勇：錯誤訊息

2018-04-17 22:00

教長換人 教團、家長憂：會不會變成109課綱？

2018-04-17 21:30
看更多

熱門文章

大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

2018-04-18 11:37

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

2018-04-18 08:24

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36

賴清德務實台獨？ 孫大千：推卸責任的小把戲

2018-04-18 08:15

什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

2018-04-18 14:20

蔡總統出訪非洲 史國七位第一夫人排排站各有千秋

2018-04-18 09:51

中共對台軍演 孫大千指賴清德犯了五大錯誤

2018-04-18 08:12

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

共軍18日台海實彈射擊 同時間國軍重砲射擊卻取消

2018-04-17 23:12

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

民進黨將辦「柯黑大遊行」 孫大千：會不會太幼稚？

2018-04-18 09:32

軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯

2018-04-18 13:12

從統獨課綱到赴陸兼課 教育部長哪個不中槍？

2018-04-18 08:00

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

促轉會被嫌惡 安和路居民：何不設博愛特區？

2018-04-18 11:09

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

外甥納豆遭爆沒酬不願站台 侯友宜笑「他敢收錢嗎？」

2018-04-18 11:17

年改太兇導致軍人不想升官？ 段宜康：歡迎

2018-04-18 12:49

退伍軍職算退俸 「軍人退撫新制草案重點試算器」上網

2018-04-18 09:53

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

2018-04-17 23:06

遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43

新聞眼／赴陸爭議兩套標準 人人自危

2018-04-18 00:31

陸台海軍演 美眾議員：陸用恐嚇手段企圖讓台屈服

2018-04-18 10:11

總統出訪規格歷來最差？ 張顯耀質疑台布邦交生變

2018-04-18 13:41

邱國正：軍人年改要讓退伍袍澤滿意 否則位子不坐下去

2018-04-18 11:51

蔡總統出訪史瓦濟蘭 帶了這些伴手禮

2018-04-18 07:26

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

中選會通過反同公投提案 呂秋遠：懷疑政府主張立專法

2018-04-18 06:39

準教長被爆多項陸兼職紀錄 吳茂昆：交流都符規定

2018-04-17 23:58

吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊

2018-04-18 15:02

吳茂昆任大陸超導顧問？羅智強：吳與董事長是好朋友

2018-04-18 11:37

曾任陸中科院顧問 國民黨告發新教長吳茂昆違法

2018-04-18 11:15

吳茂昆 兩度與中研院長擦身而過

2018-04-18 00:39

陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13

【重磅快評】複製深澳環差闖關 大潭電廠急什麼？

2018-04-18 10:04

【即時短評】大陸選在蔡總統出訪軍演的原因

2018-04-18 12:31

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top