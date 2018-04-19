共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



台大校長當選人管中閔引發的「拔管風波」延燒三個月，先前被指為「拔管先鋒」的教育部長潘文忠，上周六宣布請辭，並坦言罷官原因就是因為台大校長事件。行政院於周一（16日）晚間宣布，由曾任國科會主委、東華大學校長的中研院士吳茂昆接任。

前國立東華大學校長吳茂昆將接任教育部長，卻風波不斷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●16日 宣布吳茂昆接任教長

宣布不到半小時 負面新聞一一冒出

但不到半小時，關於吳茂昆過去的負面新聞，就一一被挑出來，包括他溢領補助費遭監院糾正、在校期間長期請假、與學生溝通態度倨傲等。至於管中閔被質疑的到對岸教學，吳茂昆也不遑多讓，甚至曾擔任學術機構顧問。對此，行政院發言人徐國勇不斷出面澄清；吳茂昆也聲明，強調自己確曾前往中國學術交流，但一切符規定。

●羅智強 爆吳與共軍有關係

疑曾任具共軍色彩公司的技術顧問

周二晚間，馬政府時代的總統府副秘書長羅智強在臉書爆料，吳茂昆2004年還曾任中國大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問。該公司是軍用稀有金屬科研生產基地。羅智強說，2004年吳茂昆就任國科會主委，一個部長級的科技高官，跑到有中共軍方色彩的機關當技術顧問，該不該去查有無違法？

徐國勇：錯誤訊息 吳：莫須有指控

當晚，徐國勇立刻表示，經向吳茂昆查詢，得知這是錯誤訊息。吳也發表聲明，「這完全是莫須有的指控」。自己2004年擔任國科會主委，不可能接任何中國的職務。自己確實知道西部超導材料這間公司，但從來沒去過，更不曾接受任何該公司職務。

18日羅智強再出招 公布合照問關係

18日，羅智強再度出招，表示西部超導材料公司在2010年度第一期短期融資券募集說明書的第52頁寫著，「公司有強大的科研實力及研發優勢，由周廉院士任公司董事長，北京大學甘子釗院士、中科院趙忠賢院士、台灣吳茂昆院士為技術顧問」。並公布一張吳在大陸與眾人合照的相片，反問：「吳大部長，這照片中人該不會同名同姓還長得一模一様卻不是你吧？」

徐回：時間不對 該照片是移花接木

對此，徐國勇回應說，該照片是吳茂昆在2016年或2017年間赴上海參加超導應用發展研討會時所拍，這與中國國家科學院邀請吳茂昆諮詢是同一件事，西部超導公司只是希望爭取製造超導磁鐵應用的單位。羅智強引用該照片指控吳茂昆，明顯是移花接木。

吳茂昆任職陸機構? 羅智強公布照片。圖/取自羅智強臉書 楊正海 分享 facebook

羅：該公司創立時 吳就任技術顧問

羅智強回擊，西部超導在2003年創立時，宣稱團隊包括了周廉（董事長）、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆（技術顧問）。2004年的新聞報導，乃至2010年公司的募資説明書中，都再度説團隊包括了「周廉、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆（技術顧問）」。如果，這都是「移花接木」，吳茂昆為什麼死都不肯向西部超導抗議？

吳：西部超導沿用台灣超導名下成員

晚間吳茂昆發出書面聲明，一一澄清外界質疑。對於西部超導公司「技術顧問」，他解釋：經自己了解，西部超導曾與台灣的「超導國際科技股份有限公司」於2003年交叉持股。在2000年時，他曾數度非正式提供台灣超導國際諮詢，沒想到兩家公司交叉持股後，西部超導直接將超導國際諮詢過的學者都列為名下成員。即使超導國際已於2012年結束業務，但西部超導卻一直沿用迄今。

●吳羅大戰之外 何謂超導體

吳茂昆與羅智強這場「超導大戰」還會不會繼續延燒，外界不易預期，但是「超導」到底是什麼東西？為何如此敏感？尤其它與軍事用途有何關連？

可在特定「超導臨界溫度」下電阻為零

一般通電導體都會產生電阻，導致部分能量變為熱能而損失。所謂超導體（superconductor），是指可以在特定的「超導臨界溫度」之下，呈現電阻為零的導體。所謂「高溫超導體」，其實是相對於絕對零度（攝氏零下273度）而言，如果能夠在「比較高溫」的環境下實現超導，這種「高溫」可以靠液態氮冷卻等方式來達成，便能夠真正實現零電阻的運用。

1911年 首次發現「零電阻」超導狀態

1911年，科學家第一次發現「零電阻」的超導狀態，但當時的溫度是絕對溫度4.2K，必須靠昂貴的液態氦才能達到，使用的導體是水銀。1973年，科學家發現鈮鍺合金的臨界超導溫度「高達」23.2K，此一紀錄保持了近13年。1986美國貝爾實驗室研究的超導材料，其臨界超導溫度突破40K，代表可以運用液態氫來達到此溫度。

1987年 朱經武、吳茂昆突破超導限制

1987年，來自台灣的科學家吳茂昆、朱經武，與其學生組成的研究團隊，共同發現了釔鋇銅氧材料，一舉將超導溫度突破77K，可以由便宜的液態氮來達成。隨後，朱經武又與大陸科學家趙忠賢相繼在釔－鋇－銅－氧系材料上，把臨界溫度提高到90K以上。1987年底，鉈－鋇－鈣－銅－氧系材料又把臨界超導溫度的紀錄提高到125K。短短一年多的時間裡，臨界超導溫度提高了近100K。目前全球成功達到的最高臨界溫度，是203K（攝氏零下70度）。

全球最長的商用超導線路 在大陸河南

如果輸電線路能夠免除所有損耗，就可大幅壓低發電量需求；當然目前維持超導的低溫，仍然要付出相當高成本，但隨著臨界溫度不斷提高，冷卻成本下降，零電阻的優勢就會愈來愈明顯。大陸河南一家電解鋁工廠，建有一段360公尺的超導輸電線，是目前全球最長的商用超導線路。廠方宣稱，扣除用來冷卻系統的耗電之後，依然比傳統電線節約65%電量。

陸未來航空母艦 可能會用到超導技術

超導在軍事上的用途，當然就是讓各類需要與「電」與「磁」相關的裝備，性能大幅躍進。尤其對於空間有限的海軍艦艇，可以減少體積重量噪音，突破能源、精度障礙。目前來看，中共解放軍未來下一代的航空母艦，將由現行的滑跳甲板起飛，進化到類似美軍航艦的彈射器起飛。美軍過去數十年，航艦彈射器都以蒸汽為動力，最新一艘航空母艦福特號則改用電磁彈射；中國大陸由於具備後發優勢，因此開始研究彈射技術時，就同步朝蒸汽與電磁方向努力。未來如果電磁彈射研發成功，將可大幅拉近與美軍的科技距離。

新任教育部長吳茂昆在2010年9月26日至29日參加在北京舉辦的「中美新超導體探索雙邊會議」。 圖／翻攝中國科學院網頁 分享 facebook

●事件主角 西部超導公司

「西部超導」宗旨服務國防、造福人類

中國大陸近年在超導研究上頗有成績，軍事用途是重要動力之一。這次成為新聞事件主角的西部超導公司，在官網上開宗明義強調，企業宗旨是「服務國防、造福人類」，主產品包括航空工業專用的高級鈦合金，以及國際一流、中國唯一的超導線材生產線，現在每年可以量產低温超導線材400公噸。

該公司 獲頒中共「高新工程突出貢獻」

西部超導製造的航空鈦合金與超導線材，可說都是當今中國大陸擴張軍事實力，最高端、最迫切需要的科技。我方國防部官員指出，該公司曾經獲得每十年一次，由中共中央、國務院、中央軍委會聯合頒發的「高新工程突出貢獻」，其重要性之高，不言可喻。

因此，相較於曾執超導技術牛耳的吳茂昆，管中閔雖然同樣身具中研院士頭銜，在計量經濟領域也是國際知名學者。但若要問可能對國家安全造成的衝擊，若要問自己所學對於對岸的價值，「管爺」要想和「吳爺」相比，恐怕是遠遠瞠乎其後。