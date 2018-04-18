羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



總統府前副秘書長羅智強。 報系資料照 分享 facebook 總統府前副秘書長羅智強質疑準教育部長吳茂昆擔任國科會主委時曾到中國大陸任職，並提出照片佐證；行政院發言人徐國勇今天說，該照片是吳茂昆參與上海研討會的照片，明顯移花接木。

羅智強稍早在臉書貼文，再度提出強烈質疑，不抗議西部超導「移花」，卻質疑羅智強「接木」，徐國勇、吳茂昆「你在心虛嗎？」

羅智強指出，説也奇怪，是西部超導説：2003年創立的西部超導，團隊包括了「周廉（董事長）、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆（技術顧問）」。如果，這叫做「移花接木」，請吳茂昆向西部超導抗議去！

他表示，是西部超導在2004年的新聞中又説，團隊包括了「周廉、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆（技術顧問）」。如果，這2004年的新聞也是「移花接木」，吳茂昆為什麼不向西部超導抗議？

他說，是西部超導在2010年的募資説明書中，又再度説團隊包括了「周廉、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆（技術顧問）」。如果，這個「募資説明書」也是「移花接木」，吳茂昆又為什麼還是死都不肯向西部超導抗議？

羅智強指出，至於2016年的照片，在投影片中就寫著北京（吳説是在上海），不是陝西（西部超導在陝西），他秀出照片，是要告訴大家，在照片中被列為「顧問委員會」的九個顧問，竟然又出現了四個名字「周廉、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆」。

他表示，從2003年到2016年，這13年間，「周廉、甘子釗、趙忠賢和吳茂昆」焦不離孟、孟不離焦地不斷的被連在一起，可見吳茂昆和周廉（西部超導董事長）等人關係之密切。

羅智強表示，他要問的是，10多年的交情，吳茂昆至少從他查得的公開資料，從2004年到2010年，長達6年的時間，都被列為西部超導的技術顧問。再強調三次，長達6年、長達6年、長達6年！

羅智強請問吳茂昆，「你10多年交情的老朋友周廉董事長都沒告訴你吳茂昆被掛了6年的技術顧問，這合人情事理嗎？是一句「莫須有」可以撇清的嗎？」請問吳茂昆，這些都是查得到的資訊，「你被掛了你否認的「技術顧問」至少6年，你去抗議過嗎？」

羅智強表示，更重要的是，請問吳茂昆：就算周廉6年來都沒告訴你，你也懶惰沒上網搜索一下，不知道你被西部超導掛了你自認沒當的「技術顧問」6年。那你有點骨氣，去向周廉抗議他數度「移花接木」啊，甚至可以告他在募資説明書這個正式的法律文件上「偽造文書」，並侵犯你的名譽權！

他表示，吳茂崑不去抗議三番兩次「移花接木」的正主「西部超導」，卻來抗議據實公布的羅智強「移花接木」，除了「作賊心虛」之外，他也想不出別的可能性了。

羅智強最後強調，西部超導是一家把「服務國防」當做企業宗旨、有軍方色彩的大陸公司，其母公司是「西北有色金屬研究院」，也是有軍方色彩的研究院，而且還是「陝西財政廳」實際控股的。若吳茂昆在2004年任國科會主委期間，真的去當了「技術顧問」，已涉嫌違反兩岸人民關係條例「政務人員」禁止擔任大陸「軍事、行政」等機關職務，最重可處三年有期徒刑。

他表示，所以，這事情很大條，真有「移花接木」的話，請吳茂昆向他的老朋友周廉抗議去，搞錯對象來抗議羅智強，這才是真的「移花接木」、「作賊心虛」。