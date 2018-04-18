科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



準教育部長吳茂昆還沒上任，爭議不斷。聯合報系資料照 分享 facebook 行政院日前公布新任教育部長為中研院院士吳茂昆，但昨天遭台北市議員參選人羅智強爆料曾於國科會期間任職於大陸的技術顧問，科技部清查後發現，吳茂昆任職於國科會期間，僅於94年10月間赴陸1次。

科技部表示，經查吳茂昆曾於89年6月至91年2月任原行政院國家科學委員會副主委及93年5月至95年1月任主委，任職期間曾於94年10月間赴中國大陸1次，參加國際科學理事會(ICSU)第28屆大會，並符合台灣地區與大陸地區人民關係條例等相關規定。

而至於任職期間有無在中國大陸兼職，科技部則說，經詢問吳茂昆表示並未於中國大陸兼職。