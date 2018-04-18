影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

教育部長潘文忠上周請辭後，行政院長火速找到前東華大學校長吳茂昆接任。教育部明天舉行交接典禮，潘今天在任最後一天，同仁為他舉辦送別茶會，並逐層列隊獻花，潘向同仁握手致意，走出教育部大門前，向昔日同仁說「後會有期，教育部有你們真好」，隨後上車離開。相較前陣子卡管案被立委質詢時愁容滿面，他今天神態自若，偶有笑容，看得出來已卸下重擔。

潘文忠致詞時表示，從事教育工作以來有幾件事要堅守的，包括不應該說假話、不要做假事情、但做為一個教育工作者，教育就是不斷的對話。

教育部政務次長姚立德、蔡清華、常務次長林騰蛟、國立科大協進會理事長廖慶榮、私立科大協進會理事長唐彥博，教育部各主管單位也都到場歡送。

潘文忠表示，105年5月20日小英總統及林全院長支持他回來部內，台灣這些年來的教育走來很辛苦，但也一直在進步當中，因為價值多元、每個人都有對教育的想法，而在多元的價值下如何生出教育政策並不容易，絕對不要為了大家一起向前走，而訂於一尊的教育，這個不合教育的本質。

他也說，教育需要很多的討論，不變的是無論行政部門、家長、學校，所有的焦點都在孩子身上，讓台灣的教育更好，假如不是這樣、「聯考最簡單、標準化的考試最容易」。

潘文忠強調，從事教育工作以來有幾件事要堅守的，包括不應該說假話、不要做假事情、但做為一個教育工作者，教育就是不斷的對話。希望一起走過進行中的一些事情讓他持續下去，不是為了他或為哪一個人而是為台灣的教育。

茶會結束後，潘文忠離開熟悉的部長室，步行至一樓，準備搭車離開，同仁逐層列隊歡送，每人獻上一支玫瑰花，3名次長則陪同在旁。潘走到一樓，即將步出教育部大門時，感慨地對同仁說:「後會有期，有機會再見！」，並且說:「教育部有你們真好」，不時露出微笑，看得出來心情頗佳，一掃之前因卡管案而烏雲罩頂的陰霾。