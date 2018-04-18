赴陸當顧問又遭監院糾正 藍委：吳茂昆比管爺複雜

2018-04-18 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆還未上任就爭議不斷。國民黨立委陳宜民批評，吳茂昆無視遭監察院糾正，執意當教育部長，究竟是台灣沒人才，還是卡管無極限？

陳宜民指出，民國95年1月，擔任國科會主委(現為科技部)的吳茂昆在某次預算會議中決議大力支持一個特定的專題研究計劃，95年12月，吳茂昆回任中研院物理所所長，就直接以一般個別型專題研究計畫，向國科會申請e-Science計畫，這個計畫完全不符合科學技術研究或專題研究計畫的性質，因此遭到監察院糾正。

陳宜民說，監察院報告寫得很清楚，「行政院國科會以個別研究計畫之型態補助擴增基礎設施及經常性運維經費，本補助案之審查有瑕疵，受補助人為該會前主任委員，金額高達五億元，導致排擠研究資源，影響國內科技研發能量之後果，洵有違失。」

陳宜民請問準教育部長吳茂昆，在擔任國科會主委、中研院物理所所長時候的這5億元，最後去哪了?當時排擠掉其他的科研預算，最後達成了甚麼樣的成果?應該對全國人民說清楚。

陳宜民也質疑，吳茂昆不僅多次前往大陸，更被爆出曾擔任中共軍方色彩的「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，問題比「管爺」複雜的多，台灣真的就沒有更適合擔任教育部長的人選嗎?還是民進黨為了「卡管」真的鐵了心魯到底?