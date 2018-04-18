遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



準教育部長吳茂昆還沒上任，爭議不斷。報系資料照 分享 facebook 準教育部長吳茂昆還沒上任，就傳出爭議不斷，包括有東華大學教授指控，吳在任校長期間，上班日請假率高達6成，並涉與教授投資「教授村」，炒高房價，引發不少爭議。對此指控，吳茂昆並未主動出面澄清，記者進一步求證後，他回應表示，這是舊案重提了，且完全悖離事實。

得知前校長即將上任教育部長一職，東華大學在官網上表示祝賀，校長趙涵捷也表示，「非常替吳前校長高興，重責大任一肩挑」；不過校內教職員對吳茂昆的評價不一，有人讚他為人直爽，有人則直指他「很重視利益、錢財」，有諸多爭議仍待釐清，由他擔任教長恐怕很冒險。

「民進黨是不是已經沒有人了，只能找他？」東華大學心理學系教授王純娟向媒體指控，吳茂昆在東華的前3年期間，有高達6成以上天數請假。另外還被踢爆將原本1坪200元的地皮炒至1坪10萬。東華大學企管系教授池文海也說，吳剛上任校長時，找前校長第一件事，竟然不是商討校務，而是確認領有多少薪資。

池文海說，校內有許多教職員都有同感，認為吳茂昆只是來撈錢，當了4年的校長，卻沒有一天搞清楚狀況。更批評「一個被監察院查辦的人，竟然厚顏無恥敢接道德崇高的教育部長」，政府真是沒人可用了，找了一個更糟糕的人。太陽花學運期間，哪有國立大學校長敢跳出來說話，「根本是為了官位，士大夫無恥！」

東華大學秘書處表示，這些都是教職員的個人意見，並不能代表校方立場，相關情事都經主管機關釐清及調查，校方不便對此發言。吳茂昆本人則回應，「這是舊案重提了，這些事早由監察院調查結案，完全悖離事實」。