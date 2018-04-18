吳茂昆曾任西部超導顧問？ 游淑慧引「說明書」質疑

2018-04-18 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



吳茂昆。本報資料照 分享 facebook

總統府前副秘書長羅智強昨晚爆料，準教育部長吳茂昆2004年任國科會主委期間，曾任大陸生產軍用稀有金屬的「西部超導材料公司」技術顧問，遭吳否認。國民黨副主席郝龍斌辦公室今天加碼舉證，質疑吳公然說謊。

國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧提出，西部超導材料公司2010年度第一期短期融資券募集說明書表示，「台灣吳茂昆院士」就被列為技術顧問之一，在報告中指稱可為該公司帶來「強大的科研實力及研發優勢」。

游淑慧表示，這個說明書類似台灣的股票上市公開說明書，是給投資大眾的公開說明書，根據大陸「短期融資券管理辦法」，募集說明書須由律師出具法律意見書，內容應當具體明確，是大陸正式且有法律管理的文件，可信度相當高。

游淑慧說，Google吳茂昆參加大陸活動中，常伴隨出現「周廉」和「甘子釗」兩位大陸學者，也一起擔任「中國科學院高能物理研究所「實用化高溫超導材料產學研合作組」顧問。而周廉正是2003年2月28日成立西部超導材料公司董事長。

游淑慧質疑，西部超導公司企業宗旨為「服務國防、造福人類」，公司業務確實跟軍用脫離不了關係；但2010年吳茂昆擔任中研院物理所所長，掌握了台灣高階的超導技術，名字出現在公司技術顧問名單中，吳與行政院難道不用說明？

游淑慧也揶揄，行政院對外界質疑吳茂昆登陸兼職一事，打算否認到底，但難道民眾容許「什麼事都他們說了算？」