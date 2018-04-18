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告新教長籲北檢發揮辦馬、管一半力度就好

2018-04-18 11:19聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

有意角逐台北市議員選舉的藍軍新生代游淑慧、徐巧芯、鍾沛君、黃子哲，上午前往台北地檢署告發將接任教育部長的吳茂昆，違反兩岸人民關係條例第33條違法擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關 (構)、團體之職務或為成員。可能面臨五年以下有期徒刑的刑事責任。游淑慧指，吳茂昆曾於2004年曾擔任國科院主委期間，在大陸國防軍用公司「西部超導」當技術顧問，該公司2010年融資募集公開說明書，吳茂昆還列入技術顧問一職。是否洩漏國家機密，應盡速釐清。北檢只需發揮偵辦馬英九案、管中閔案一半的力度，就能水落石出。

有意角逐台北市議員選舉的藍軍新生代游淑慧(右二)、徐巧芯(左一）、鍾沛君(左二)...
有意角逐台北市議員選舉的藍軍新生代游淑慧(右二)、徐巧芯(左一）、鍾沛君(左二)、黃子哲(右一)，上午前往台北地檢署告發將接任教育部長的吳茂昆，違反兩岸人民關係條例第33條。記者黃義書/攝影
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有意角逐台北市議員選舉的藍軍新生代游淑慧(右一)、徐巧芯(右二）、鍾沛君(左二)...
有意角逐台北市議員選舉的藍軍新生代游淑慧(右一)、徐巧芯(右二）、鍾沛君(左二)、黃子哲(右一)，上午前往台北地檢署告發將接任教育部長的吳茂昆，違反兩岸人民關係條例第33條。記者黃義書/攝影
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游淑慧指，吳茂昆曾於2004年曾擔任國科院主委期間，在大陸國防軍用公司「西部超導...
游淑慧指，吳茂昆曾於2004年曾擔任國科院主委期間，在大陸國防軍用公司「西部超導」當技術顧問，該公司2010年融資募集公開說明書，吳茂昆還列入技術顧問一職。記者黃義書/攝影
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有意角逐台北市議員選舉的藍軍新生代游淑慧(右二)、徐巧芯(左一）、鍾沛君(左二)...
有意角逐台北市議員選舉的藍軍新生代游淑慧(右二)、徐巧芯(左一）、鍾沛君(左二)、黃子哲(右一)，上午前往台北地檢署告發將接任教育部長的吳茂昆，違反兩岸人民關係條例第33條。記者黃義書/攝影
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吳茂昆選舉教育部

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