曾任陸中科院顧問 國民黨告發新教長吳茂昆違法

2018-04-18 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨不滿新任教育部長吳茂昆曾擔任大陸國務院下的中科院顧問，今上午赴台北地檢署告發吳茂昆違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook

國民黨不滿新任教育部長吳茂昆曾擔任大陸國務院下的中科院顧問，今上午赴台北地檢署告發吳茂昆違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」並呼籲北檢勿雙重標準，必須依調查管中閔案的速度，儘速查辦吳茂昆。

吳茂昆擔任東華大學講座教授期間，被爆出溢領獎助金案、校長濫權、利益輸送等指控，當時監委王美玉、陳慶財提出調查報告指出，認為吳茂昆的做法有疏失，要求吳茂昆歸還溢領款項，如今吳茂昆新任教育部長人事案宣布後，接連遭爆赴陸開講座、曾任二個中國大陸官方研究機構顧問。

國民黨指控，吳茂昆曾經擔任中國高等科學技術中心顧問委員會委員、中國科學院高能物理研究所實用化高溫超導材料產學研合作組顧問委員會委員等兩個中國官方資助的研究機關顧問，時間長達數年。

台北市議員大安文山區擬參選人羅智強指出，吳擔任大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，並表示「西部超導」母公司是西北有色金屬研究院，是大陸「軍用」稀有金屬科研生產基地，榮獲大陸「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」、「國防科技創新團隊」等殊榮肯定；而2004年吳茂昆正擔任國科會主委。

國民黨發言人洪孟楷強調，如果吳茂昆可以就任教育部長，2月1日就該上任台大校長的管中閔，就更應優先就任台大校長，如果管中閔不能，吳茂昆也就不應該就職教育部長，一個國家不能有兩套標準。

行政院發言人徐國勇則代為澄清，指吳茂昆否認有擔任過中國中科院顧問。吳茂昆也澄清，自己參加的都是「學術的、短期的、演講交流等活動」，赴中交流都符合規定。