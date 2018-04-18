吳茂昆曾任中共西部超導顧問？ 超導體具高軍事價值

2018-04-18 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



吳茂昆。聯合報系資料照片 分享 facebook

準教育部長吳茂昆被爆2004年曾任中國大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，該公司是「超導體」生產基地，曾獲大陸「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」等肯定。台海安全研究中心主任梅復興今天表示，超導體合金技術其實甚具實用性軍事價值，他推測共軍近年研發的電磁彈射器、電磁炮都可能應用到這項技術。

梅復興打趣說，他昨日聽到「超導體」這個名詞，第一時間想到的是「獵殺紅色十月號」電影，因為片中虛擬蘇聯所研製新型颱風級核潛艇改進型「紅色十月號」，在水下完全無聲，只有難以辨識類似地殼移動的推進器雜音，就是使用「超導體」技術。

準教育部長吳茂昆人事案宣布後，接連遭爆赴陸開講座、曾任2個中國大陸官方研究機構顧問，被質疑收受對岸資助。總統府前副秘書長羅智強昨晚再爆料，吳茂昆2004年還曾任中國大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，「事情大條」。羅智強表示，「西部超導」母公司是西北有色金屬研究院，是大陸「軍用」稀有金屬科研生產基地，榮獲大陸「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」、「國防科技創新團隊」等殊榮肯定；而2004年吳茂昆正擔任國科會主委。

而梅復興根據美國非營利組織超導體利益組織（CCAS）的資料指出，超導體合金技術其實甚具實用性軍事價值。尤其對減低裝備整體重量，耗能與散熱負荷暨電磁特徵，或精進電磁系統性能等方面均極有助益。舉凡在雷達，通訊，配電，消磁，電力推進等系統應用上潛力意義深厚。他推測共軍近年研發電磁彈射器、電磁炮都可能應用到這項技術。