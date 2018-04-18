吳茂昆否認任西部超導顧問 羅智強拿書面資料再指控
總統府前副秘書長羅智強指控，準教育部長吳茂昆2004年擔任國科會主委期間，曾任中國大陸研究軍用稀有金屬的「西部超導材料科技有限公司」技術顧問。不過吳茂昆發表聲明指，「這完全是莫須有的指控」，並說他確實知道這間公司，其以前的負責人為中國的院士。但他從來沒去過這間公司，更沒接受過任何這間公司的職務。
不過羅智強今天又在臉書貼文回擊，指他就在等吳茂昆這句話。羅智強稱，西部超導材料科技有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書中，也把吳茂昆以技術顧問身分放進去當成團隊介紹，這一點又怎麼説？
依照羅智強公布的《西部超導材料科技有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》，在第52頁中寫著，該公司有強大的科研實力及研發優勢，由周廉院士任公司董事長，北京大學甘子釗院士、中科院趙忠賢院士、台灣吳茂昆院士為技術顧問。
說明書原文如下:
（二）强大的科研实力及研发优势
公司由周廉院士任公司董事长，北京大学甘子钊院士、中科院赵忠贤院士、台湾吴茂昆院士为技术顾问。公司管理层有在国外工作多年的3名博士及具有丰富经验的财务、设备管理、市场营销专业人士，引进了先进的管理机制，具有先进的管理水平。公司研发和专业技术人员占职工人数的20.1%，大专及以上学历占58.7%。公司独立承担国家“863”课题2项、“973”课题2项，与其他单位合作承担国家“863”课题2项。公司拥有专利15项，已取得专利受理号的专利申请39项，尚在受理的专利申请十几项。
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