吳茂昆否認任西部超導顧問 羅智強拿書面資料再指控

2018-04-18 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



羅智強指控，吳茂昆2004年擔任國科會主委期間，曾任中國大陸研究軍用稀有金屬的「西部超導材料科技有限公司」技術顧問。不過吳茂昆發表聲明指，「這完全是莫須有的指控」。本報資料照片 分享 facebook

總統府前副秘書長羅智強指控，準教育部長吳茂昆2004年擔任國科會主委期間，曾任中國大陸研究軍用稀有金屬的「西部超導材料科技有限公司」技術顧問。不過吳茂昆發表聲明指，「這完全是莫須有的指控」，並說他確實知道這間公司，其以前的負責人為中國的院士。但他從來沒去過這間公司，更沒接受過任何這間公司的職務。

不過羅智強今天又在臉書貼文回擊，指他就在等吳茂昆這句話。羅智強稱，西部超導材料科技有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書中，也把吳茂昆以技術顧問身分放進去當成團隊介紹，這一點又怎麼説？

依照羅智強公布的《西部超導材料科技有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》，在第52頁中寫著，該公司有強大的科研實力及研發優勢，由周廉院士任公司董事長，北京大學甘子釗院士、中科院趙忠賢院士、台灣吳茂昆院士為技術顧問。

說明書原文如下: