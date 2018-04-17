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準教長被爆多項陸兼職紀錄 吳茂昆：交流都符規定

2018-04-17 23:58聯合報 記者林良齊馮靖惠陳珮琦許依晨／連線報導

政院、陸委會跳出背書

準教長吳茂昆明天才要上任，但有關其在大陸各種兼職及學術活動不斷被揭露，包括行政院、陸委會、教育部及中研院紛紛出面為其澄清，表示事先經報備、並無違法或無此事。吳茂昆本人則發出聲明表示，確有赴中國科學院參與學術交流，但都是學術的、短期的、演講交流等活動，強調「赴中交流都符規定」。

與管中閔爭議如出一轍

吳茂昆於二○○二年至二○一二年擔任中研院物理所長、二○一二年至二○一六年則擔任東華大學校長，外界因而質疑他擔任相關行政職，卻赴陸交流，與民進黨質疑管中閔爭議如出一轍。

目前被揭露的情事，包括吳茂昆「兼任」中國高等科學技術中心顧問委員會委員、「兼任」中國國家科學院高能物理研究所實用化高溫超導材料產學研合作組顧問委員會委員等。

吳茂昆昨聲明說，中研院物理所和中國國家科學研究院，自二○○八年起簽署合作協議，雙方研究人員彼此參與相關學術交流與活動，與中科院的合作也僅在學術的、短期的、演講交流等活動。中科院部分年輕研究員確實曾希望他能在部分計畫上給予更多諮詢，但因時間安排及自己的研究規畫，未參與後續相關會議，也未答應任何職位。

準教長吳茂昆連兩天被指有多件赴陸學術交流爭議，他昨發聲明強調「赴中交流都符規定」...
準教長吳茂昆連兩天被指有多件赴陸學術交流爭議，他昨發聲明強調「赴中交流都符規定」。 圖／聯合報系資料照片
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未提浙大、北京清大演講爭議

吳茂昆強調，他赴陸都是進行短期的學術演講交流，中研院研究員皆為公務人員，赴陸須事先申請，「本人赴中交流都符合規定。」但聲明中未提及東華校長期間和其他浙大、北京清大等演講的爭議。

中研院表示 均屬短期出差

針對吳茂昆赴陸爭議，政府各部門昨天也均在第一時間火速澄清，為吳背書。中研院表示，經清查吳茂昆任職中研院物理所長期間，申請赴陸均屬短期出差，並均依相關規定，事前報內政部審查許可。

陸委會則回應，中國科學院雖屬兩岸人民關係條例禁止擔任的黨政軍機關範圍，惟如個案僅為諮詢性、非常態性或名譽性的顧問，或非固定編制，或無核心權能，尚不致違反兩岸人民關係條例規定。

徐國勇：他跟我說得很清楚

行政院發言人徐國勇也表示，有關吳茂昆的爭議，包括溢領獎助金及擔任中國國家科學院顧問等，都是誤會。媒體追問這些資料網路上都有，徐國勇仍表示：「他剛剛有跟我說得很清楚，沒這回事。」

東華大學校長趙涵捷說，赴陸學術交流經報准後是值得鼓勵的。教育部則說，國立大學校長赴大陸地區及港澳地區、立法院預算審查期間的差假案件，均應報部核定，其餘差假則授權由學校自行依相關規定登記備查。

吳茂昆中研院北京清大

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