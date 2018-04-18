被爆任陸職務 吳茂昆：莫須有指控

國民黨立院黨團總召林德福（右）、書記長李彥秀（中）、立委賴士葆（左）等昨天召開「操守問題、大陸講學 新教長是非多」記者會。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

準教長吳茂昆外界爆料不斷，總統府前副秘書長羅智強昨晚臉書貼文指出，有網友傳了一個連結，有一位「台灣」「吳茂昆院士」，在二○○四年擔任中國大陸具有軍工背景的「西部超導材料科技有限公司」的技術顧問。羅智強說，他不知道此「吳茂昆」是不是彼「吳茂昆」。如果是，那麼事情就大條了。

吳茂昆晚間發表聲明指出，「這完全是莫須有的指控」。他二○○四年還在擔任國科會主委，不可能接任何中國大陸的職務。吳茂昆指出，他確實知道這間公司，其以前的負責人為中國的院士。但他從沒去過這間公司，更沒接受過任何這間公司的職務。

行政院發言人徐國勇表示，他稍早已向吳茂昆求證，吳茂昆說當時他在擔任國科會主委，如何到中國大陸去呢？這項訊息有誤，並非事實，是個錯誤的爆料。

羅智強指出，「西部超導」的母公司是西北有色金屬研究院，這是大陸「軍用」稀有金屬科研生產基地，榮獲大陸「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」、「國防科技創新團隊」等殊榮肯定。

國民黨和台北市議員參選人游淑慧和市議員參選人徐巧芯、鍾沛君、黃子哲等，今天上午將前往台北地檢署，告發吳茂昆違反兩岸人民關係條例第卅三條，違法擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為成員。