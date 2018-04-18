新聞眼／赴陸爭議兩套標準 人人自危

2018-04-18 00:31 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 許俊偉



準教長吳茂昆遭指有多起赴陸講學爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

準教長、中研院士吳茂昆還未正式「上線」接手卡管事宜，自身已連兩天遭指有多起赴陸講學爭議，昨天他還緊急早晚連發兩次聲明，並與管中閔有志一同以「莫須有」來回應。但同樣的赴陸爭議，蔡政府兩套標準，已讓學術界和高教界人人自危，重傷兩岸學術交流的正向發展。

中研院士管中閔當選台大校長後，陸續傳出赴陸兼職爭議，教育部為此遲不核定人事案。但這齣歹戲拖棚的「卡管」案，先是燒到同樣在國際學術享有一定地位的內政部長葉俊榮，遭指疑似赴陸兼職的吳茂昆，也不斷被起底有赴陸爭議。

但這回蔡政府上自行政院，下至中研院、陸委會和教育部等單位，昨都火速協助吳茂昆對外釐清或回應。對照管案，不論是管中閔說的「莫須有」、台大認定沒有違法赴陸兼職，蔡政府卻是「不信者恆不信」，甚至還得籌組跨部會諮詢專案小組來「辦案」。

不少其他中研院士昨紛紛跳出來發聲，除認為蔡政府應盡速同意管的人事案，也憂心卡管案已傷害台灣高教與兩岸學術交流。更多學界人士則出現寒蟬效應，憂心自己若也被掃到颱風尾，會被以哪種「莫須有」標準來對待。

兩岸學術交流長年正向發展，國內學者赴陸不管是演講還是短期交流，幾乎已是學界常態，但蔡政府為了卡管，不僅賠掉一個教長，難道整個台灣多年累積的學術交流成就也要跟著陪葬？

學界憂心台灣高教走不出去已多年，還要面對「流才」和本錢漸失的攬才國際競爭，當國外大學、學界不斷向上提升學術質量之際，國內卻為了一個校長人選，自我分裂、各自放大檢視赴陸學術交流，蔡政府應嚴正思考停損時刻。