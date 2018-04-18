吳茂昆 兩度與中研院長擦身而過

準教長吳茂昆長期被視為是中研院前院長李遠哲的人馬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

準教長吳茂昆長期被視為是中研院前院長李遠哲的人馬；兩國論、在太陽花的表現，也讓他被視為是正綠。他曾自言，他一九八九年自美返台擔任清華大學物理系教授，主因就是受李遠哲鼓勵回台貢獻；後來擔任國科會主委，李遠哲也助力良多。

他曾兩度與中研院長職位擦身而過。他分別在二○○六年及二○一六年成為中研院長候選人，二○○六年與另名院士陳定信一起敗給中研院前院長翁啟惠，二○一六年則在第一輪遴選時被刷掉，最後由現任院長廖俊智勝出。