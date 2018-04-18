準教長吳茂昆爭議 朝野促上任前釐清

準教長吳茂昆被外界解讀將接手「卡管」，但他還未正式上任，已連兩天遭指也有赴陸學術交流爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

準教育部長吳茂昆爭議頻傳，除遭國民黨爆出曾任中共研究機構顧問，時間橫跨擔任東華校長期間，又被網友爆料擁美國國籍。國民黨團質疑吳茂昆意識形態明顯，無法維持學術中立；時代力量黨團也呼籲，吳茂昆應親自出面釐清疑點。

國民黨發言人洪孟楷昨天出具「中國高等科學技術中心顧問委員會委員」名單，此機構由大陸官方資助成立，吳茂昆被列入凝聚態物理類的委員名單。他指出，吳從二○一○年開始接任，顧問職橫跨其擔任東華大學校長期間。

此外，洪孟楷也指出，吳茂昆前年十月前往北京參與中國科學院高能物理研究所的「實用化高溫高導材料產學研合作組」成立大會，並擔任合作組顧問職。吳茂昆則發表聲明澄清表示，他赴中國科學院屬短期學術交流，皆符合相關規定。

國民黨團書記長李彥秀提到，吳茂昆曾強調兩岸是國與國關係，未來擔任教長是否會充滿意識形態、無法維持學術中立？

時代力量黨團總召徐永明也說，吳的爭議多，不應只是行政院發言人出面澄清，身為部長應該要親自站出來說清楚講明白，「管案」也應要迅速明快處理，已經搞到一個部長下台，對整個行政團隊也不好。

民進黨立委吳思瑤認為，新部長承擔責任多，希望他能在上任前釐清外界對他疑慮，上任後去做大刀闊斧改革。至於管案後續處理，吳思瑤建議，希望部長能有更高決斷力，若適法性釐清都到位，「該怎麼辦就麼辦，採取適當作為」。她強調，執政黨並沒有認為赴陸交流就是不合理，重點是有沒有違法兼職兼課，這是有法律規定，只要符合法規，兩岸學術交流他們都鼓勵，軟實力輸出是好事。

民進黨立委張廖萬堅說，吳茂昆從政、學術經歷豐富，各界對他放大檢視也不是一件壞事，況且對於各項疑問他都出面一一解釋，「總比上任後才被爆出弊端來得好」，但張廖萬堅也呼籲在野黨不必太泛政治化攻擊。