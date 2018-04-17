不只管爺 新教長吳茂昆也用了「莫須有」

2018-04-17 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



不只管中閔管爺說了「莫須有」，連新教長吳茂昆今晚回應外界爆料時也用了「莫須有」 三個字。

卡管超過百日，台大準校長管中閔，原本預計2月1日上任，但各項爆料越來越多，管中閔1月26日曾在臉書寫下「莫須有」三個字，回應外界一連串爆料及質疑。

不過，外界爆料仍持續，卡管超過百日，教育部要組跨部會小組來查，但還沒有結論，教育部長潘文忠上周辭職，行政院昨天火速宣布中研院院士吳茂昆接任，星期四上任。

新教長吳茂昆未上任就不斷被網友及立委、議員爆料，指稱他在多個大陸大學講學，曾任兩個中國大陸官方研究機構顧問，被質疑收受對岸資助，行政院發言人徐國勇這兩天也不斷澄清、駁斥。

總統府前副秘書長羅智強今晚更在臉書爆料，指出收到網友的網路連結，指吳茂昆2004年還曾任中國大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，這家公司是大陸「軍用」稀有金屬科研生產基地，榮獲大陸「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」、「國防科技創新團隊」等殊榮肯定，當時吳茂昆還是國科會主委。