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監委曾調查吳茂昆支領費用 結案未彈劾

2018-04-17 22:07中央社 台北17日電

教育部吳茂昆擔任東華大學校長期間，遭指有溢領獎助金情形。監察委員王美玉今天說，調查後認為無主觀犯意，所以結案未彈劾。

監察院103年12月11日通過監委王美玉、陳慶財調查報告指出，國立東華大學校長吳茂昆為東華講座教授，依東華講座設置辦法支領獎助金或研究經費，但並未履行辦法所定的講座教授授課義務，又違反同辦法不得領取相同性質補助相關規定，核有疏失，教育部應積極督促該校檢討改進，歸還溢領款項並議處疏失人員，以避免爭議。

王美玉上午指出，當時在支領講座教授費用與頂尖人才計畫費用部分，有重複支領問題。東華大學提出解釋，認為吳是國際級、諾貝爾級的科技人才，在科技上的成就有目共睹，最後經委員會討論，認為是東華內部規定不嚴謹，要求東華修改相關辦法。

為什麼當時沒有彈劾？王美玉說，因為吳茂昆沒有主觀犯意。

對吳茂昆的人事案，王美玉說，沒有評論，尊重行政院長任命權。

行政院發言人徐國勇16日晚間舉行記者會宣布，行政院長賴清德已核定由吳茂昆接任教育部長，預計19日交接。

現年68歲的吳茂昆是淡江大學物理學士、碩士與美國休士頓大學物理博士，曾任行政院國家科學委員會主任委員、中研院物理研究所長與東華大學校長。

媒體詢問，過去有報導指吳茂昆擔任東華大學校長任內溢領獎助金。對此，徐國勇表示，當年，民國103年時，東華大學與吳茂昆都有澄清解釋。

行政院提供吳茂昆當時的聲明指出，有關溢領的部分，東華大學是在民國100年12月聘任他為講座教授，聘期為101年1月23日到104年1月22日止，每月領取講座教授獎助金新台幣5萬元。

至於吳茂昆擔任校長後的薪資加給，主要是經過東華大學學術獎助評審委員會的程序，認定他過去在科學界的研究成就，給予頂尖人才25點，也就是25萬元的獎勵，但為考慮到是否與講座獎助5萬元重複領取，因此已先行扣除5個點數，所以實際核定頂尖獎勵為20點（意即20萬元），因此沒有溢領170萬元的問題。

吳茂昆東華大學教育部

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