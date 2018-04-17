親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統出訪邦交
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

獨／秀琴夫妻再爆財務糾紛 餐廳員工控欠薪

教長換人　教團、家長憂：會不會變成109課綱？

2018-04-17 21:30聯合報 記者吳佩旻林良齊╱即時報導

12年國教新課綱已延後1年，從108學年度（明年8月起）實施，大學考招新制也預計111學年度上路。不過就在此時，教育部長潘文忠卻宣布辭職，周四起改由不嫻熟國教的新教長吳茂昆接任。教團及家長都擔憂，本就步履維艱的新課綱恐再添變數，「會不會變成109課綱」？

為整合國小到高中課程，解決過去9年一貫與高中課綱分開的銜接落差。教育部擬定12年國教新課綱，盼使學生的學習歷程更完整。原訂新課綱於107年度上路，但因課審會委員組成比例不合法，教育部決定改聘重審，時程因而延宕，改為108學年度實施，大學考招新制也配合順延一年。

全國中小學校長協會指出，108課綱內容有多項重大變革，後續還有社會科課綱，統獨史觀之戰勢必重演，若因故延期，不僅大學考招新制須順延至112年實施，骨牌效應還包括現場教師對政策的信心，甚至可能有家長團體提出「不如恢復聯考」等意見，讓改革走回頭路。

理事長吳錦章表示，目前教育現場已有「108課綱能否過得了關？」等隱憂，教育部應按原訂期程，盡速在6月底前完成課綱審查，才能有利教師做準備，呼籲「盡快完成教改最後一哩路！」。

校長協會提出三項主張，包括一、6月底前，課綱執行團隊和課審會成員，不可因部長換人而有懈怠，甚至離職換手；二、課綱不該淪入朝野火拚的宿命，扭曲教育本質；三、課綱前導學校從去年9月起試行，若108課綱無法如期實施，全國中小學仍應依據原訂進度，108年度「全面試行」。

教育部次長林騰蛟表示，各領域課綱原則上都會在6、7月前審完，唯獨社會科稍晚，不過為了讓書商保留時間編教科書，目標仍是明年8月1日上路，若真的來不及，是否改成分批上路，將由新部長來決定。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示，新課綱延後上路，也是許多家長的擔憂，新教長可能要花個數周，才能熟悉如何主持課審會議，但是教學現場的教師早已準備多時，希望新教長能敦促課綱順利推動執行，呼應大家長久以來的期待。

12年國教課綱共有41個領域，日前已審完國中小暨普高、技綜高國語文課綱、原住民語、本土語、國防教育等課綱草案。回顧課綱一路以來審議，均經歷不少風雨，去年審議高中國語文課綱時，因委員對文言文比率是否調降意見分歧，兩派爭辯不休，即將迎來的社會領域課綱恐怕又將掀起風波。

去年課審大會現場。圖／教育部提供
去年課審大會現場。圖／教育部提供
分享

108課綱教育部原住民語

相關新聞

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

吳茂昆任大陸軍用公司顧問？ 徐國勇：錯誤訊息

2018-04-17 22:00

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50

中研院：吳茂昆赴陸均有申報

2018-04-17 17:11

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

吳茂昆：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 16:55

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

綠委吳思瑤：希望吳茂昆上任前釐清外界對他疑慮

2018-04-17 16:27

吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56

柯志恩請問吳茂昆：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43

冷眼集／準台大校長、準教育部長 赴陸講學兩套標準？

2018-04-17 14:27

爭議不斷 時代力量：新教長應說清楚

2018-04-17 14:26

吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

2018-04-17 14:24

東華師生談新教長：茂伯很親和 挺言論自由

2018-04-17 14:18

新課綱上路緊迫 新教長大挑戰

2018-04-17 14:14

吳茂昆：確有赴中學術交流 均符規定

2018-04-17 14:12

吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09

吳茂昆對比卡管 李明賢罵：賴內閣審核標準在哪？

2018-04-17 14:07

【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50

吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36

影／吳茂昆被爆任中國科學院顧問 徐國勇:沒有這回事

2018-04-17 12:26

【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20

吳茂昆聲明：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 11:51

國民黨立院黨團:吳茂昆恐會是政治教育部長

2018-04-17 11:43

吳茂昆曾提兩國論 藍委諷：幫賴清德發展台獨教育

2018-04-17 11:19

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

吳茂昆溢領補助金？ 徐國勇：他回國任教不會為了錢

2018-04-17 11:03

黃國昌：新教長上任後 體改是重中之重

2018-04-17 10:57

新教長大挑戰！ 新課綱上路緊迫 爭議歷史領域還沒審

2018-04-17 10:54

對新教長仍期待 台大自主行動聯盟：盼盡快核定管案

2018-04-17 10:52

吳茂昆任教長 賴明詔：應盡快解決管中閔案

2018-04-17 10:29

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

綠委：新教長人選適切 藍委：盼當政治絕緣體

2018-04-17 00:56

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

新教長 被爆校長任內登陸講座

2018-04-17 00:27

撇除政治操作…卡管案 新教長不能迴避

2018-04-17 00:18

高教掌舵手 課綱、留才…新教長挑戰大

2018-04-17 00:12
看更多

熱門文章

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

明軍演只是「前菜」學者：再有台獨言行北京還會有動作

2018-04-17 10:40

中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56

軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

吳茂昆聲明：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 11:51

不甩解放軍軍演恫嚇 國軍與星光部隊本周實施正午操演

2018-04-17 01:01

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

蔣介石也愛下廚 拿手菜原來是這一道

2018-04-17 02:23

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

國台辦主任劉結一：賴清德就是台獨

2018-04-17 00:46

柯志恩請問吳茂昆：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43

吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09

【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27

在與蔡政府作戰？ 侯友宜：不是這樣嗎

2018-04-17 00:24

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

2018-04-17 08:05

吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36

賴揆台獨論 金門副縣長批：對金門人無同理心

2018-04-17 09:54

總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01

漢翔：新高教機6月1日組裝 2020年首飛

2018-04-17 08:58

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

2018-04-17 14:24

吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56

【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50

【重磅快評】連搞風電都恐中 非核家園不是夢？

2018-04-17 10:07

空軍發布照片 幻象機護航總統座機

2018-04-17 14:44

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top