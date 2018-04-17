教長換人 教團、家長憂：會不會變成109課綱？

12年國教新課綱已延後1年，從108學年度（明年8月起）實施，大學考招新制也預計111學年度上路。不過就在此時，教育部長潘文忠卻宣布辭職，周四起改由不嫻熟國教的新教長吳茂昆接任。教團及家長都擔憂，本就步履維艱的新課綱恐再添變數，「會不會變成109課綱」？

為整合國小到高中課程，解決過去9年一貫與高中課綱分開的銜接落差。教育部擬定12年國教新課綱，盼使學生的學習歷程更完整。原訂新課綱於107年度上路，但因課審會委員組成比例不合法，教育部決定改聘重審，時程因而延宕，改為108學年度實施，大學考招新制也配合順延一年。

全國中小學校長協會指出，108課綱內容有多項重大變革，後續還有社會科課綱，統獨史觀之戰勢必重演，若因故延期，不僅大學考招新制須順延至112年實施，骨牌效應還包括現場教師對政策的信心，甚至可能有家長團體提出「不如恢復聯考」等意見，讓改革走回頭路。

理事長吳錦章表示，目前教育現場已有「108課綱能否過得了關？」等隱憂，教育部應按原訂期程，盡速在6月底前完成課綱審查，才能有利教師做準備，呼籲「盡快完成教改最後一哩路！」。

校長協會提出三項主張，包括一、6月底前，課綱執行團隊和課審會成員，不可因部長換人而有懈怠，甚至離職換手；二、課綱不該淪入朝野火拚的宿命，扭曲教育本質；三、課綱前導學校從去年9月起試行，若108課綱無法如期實施，全國中小學仍應依據原訂進度，108年度「全面試行」。

教育部次長林騰蛟表示，各領域課綱原則上都會在6、7月前審完，唯獨社會科稍晚，不過為了讓書商保留時間編教科書，目標仍是明年8月1日上路，若真的來不及，是否改成分批上路，將由新部長來決定。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示，新課綱延後上路，也是許多家長的擔憂，新教長可能要花個數周，才能熟悉如何主持課審會議，但是教學現場的教師早已準備多時，希望新教長能敦促課綱順利推動執行，呼應大家長久以來的期待。