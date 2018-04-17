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吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50聯合報 記者許家瑜╱即時報導

教育部長吳茂昆爭議多，台大政治系教授李錫錕今天在臉書批評，吳茂昆被爆料擔任過中國大陸國務院所屬中國科學院的顧問，這個就不僅僅是講學，而是去官方機構服務了！「這顯然已經是嚴重的國安問題了」。

李強調，如果執政黨要繼續放水自己人，那去年說要訂定「保防法」來保障國家安全的說法，全都是講幹話！因為只是淪為搞政治鬥爭、整肅異己的藉口罷了！

以下為李錫錕臉書全文：

大家好我是李錫錕，執政黨目前全力執行的卡管計畫，不只弄掉了一個教育部長，連內政部長葉俊榮「躺著也中槍」，到現在還在隱瞞不敢回應。結果沒想到，昨天新任的教育部長吳茂昆剛被宣布任命，就被爆出也曾經赴中國大陸講學，而且不只一所，像是葉部長免費去27天做功德講學的浙江大學，吳部長也有去耶！

今天吳部長還被加碼爆料，有擔任過中國大陸國務院所屬中國科學院的顧問！這個就不僅僅是講學，而是去官方機構服務了！這顯然已經是嚴重的國安問題了！

我必須再度強調，絕對不是學者不能去中國大陸做學術交流，只要符合相關規定就OK。但如果今天是一個國家的內政部長、教育部長，就不是說我去交流一下就算了，因為可能已經牽涉到國安相關事項，誰知道他們這種身分會不會有意無意洩漏國家機密呢？這也是就是執政黨為什麼要用這種最高的標準來檢視管爺嘛！但嚴格說來，比起台大校長，中央層級的政府官員掌控了更大的權力與資源，如果按照執政黨的標準，應該更嚴格檢視才對啊！

但沒想到的是，葉部長才剛爆完免費去浙江大學講學27天，現在還不敢回應，結果新任的教育部長也跟著連環爆，這個問題就很大了。因為這個結果顯示執政黨對於「自己人」完全是雙重標準，他們沒有用「卡管」的標準來檢驗葉部長和新任的吳部長！

換句話說，只要是自己人，就是有台灣價值，就不需要檢視他到底有沒有國安方面的疑慮！如果是這樣，那執政黨口口聲聲說的「台灣價值」，就已經被自己給摧毀掉了！例如執政黨一再質疑柯文哲市長沒有台灣價值，結果現在又傳出要進行「假投票」，來決定是否禮讓柯市長，這不是自打嘴巴嗎？

最後從葉部長和吳部長的案子我們可以知道，政府顯然對於國家的政務官沒有做到最基本的安全查核，這絕對是重大的國家安全危機！所以我們呼籲監察院和國安當局應該立即介入這兩個案子，才能亡羊補牢，挽回人民的信心！

如果執政黨要繼續放水自己人，那去年說要訂定「保防法」來保障國家安全的說法，全都是講幹話！因為只是淪為搞政治鬥爭、整肅異己的藉口罷了！

教育部國安

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