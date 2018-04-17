曾違法擔任中科院顧問 國民黨明告發新教長吳茂昆

2018-04-17 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆。聯合報資料照 分享 facebook 國民黨不滿新任教育部長吳茂昆，過去曾違法擔任大陸國務院下的中科院顧問，明日上午10時30分將到台北地檢署告發吳茂昆違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」。

國民黨人士游淑慧爆料，新任教育部長吳茂昆曾擔任大陸國務院下中科院顧問。雖然吳澄清說，自己參加的都是「學術的、短期的、演講交流等活動」，赴中交流都符合規定。

另外，總統府祕書長陳菊在卸任高雄市長前，不滿前國民黨發言人胡文琦撰文影射陳菊濫用行政資源，調查有意參選高雄市長的立委林岱樺，向高雄地檢署控告胡文琦妨害名譽，胡將於明日上午到台北地檢署反控陳菊誣告罪。