捍家盟批：吳茂昆恐會是「同運」部長

2018-04-17 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



行政院昨天宣布新任教育部長由東華大學前校長吳茂昆接任，過去的爭議陸續被挖出來。捍家盟振示，吳茂昆曾多次號召師生參與同志遊行，以實際行動和校園政策大力支持多元成家，認為大學中的同性戀社團非常值得鼓勵。捍家盟質疑，對於性平教育已經有特定立場的吳茂昆，適任教育部長嗎？捍家盟擔憂，「卡管」部長潘文忠辭職了，新接任的吳茂昆，會不會是「同運」部長，推動各大學成立同性戀社團？

在行政院宣布新教長人選不到一天，捍家盟就在臉書上爆料，貼出一張東華同性戀社團臉書之截圖。內容為吳茂昆曾在2013年5月3日發表力挺多元成家的文章。

捍家盟指出，吳茂昆過去在東華曾發生這些爭議，現在接任教育部這樣龐大的機關，讓人憂心政策決定會不夠周延；而吳茂昆對國教不了解，在中小學性平教育的尺度上可能無法拿捏。他們質疑，對於性平教育已經有特定立場的吳茂昆，適任教育部長嗎？