吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



潘文忠上周閃辭教育部長，將改由中央研究院院士、東華大學前校長吳茂昆接任，今天東華大學的網站首頁上，也出現恭賀的字樣，頗有東華之光之意。

吳茂昆爭議性大，風評兩極化，像是在東華大學擔任校長任內，涉私設建設公司炒地開發弊案、任內溢領獎助金遭監察院追討172萬元，甚至被爆出有美國國籍等，在政院公布人選後，反對聲浪不斷。

但是吳也有不少的支持者，在太陽花學運時，擔任東華大學校長時，以「我極為尊重學生的抗議行動」的態度公開力挺學生，還說若是為了學術自由，要占領校長室也OK，也因此極獲得學生的愛戴，在臉書上甚至還有「無限期支持吳茂昆 支持東華大學」粉絲頁。

東華大學多名教職員工低調不願發表意見。一名教授說，前幾年東華大學頻頻出事，校譽也受影響，好不容易換了校長，也漸漸平息負面名聲，結果最近因吳的事，舊事一直翻出來，讓校方也很頭痛。