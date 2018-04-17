吳茂昆：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



行政院昨天宣布新任教育部長為中研院院士吳茂昆，但隨即有網友查出他任職於中研院物理所所長及東華大學校長期間都曾赴陸演講，質疑有無報備核准。吳茂昆今天對外說明表示，的確有赴中科院參與學術交流，但都是學術的、短期的、演講交流等活動，並且表示，他是公務人員，赴中國都必須事先申請報備，也都符合相關規定。