教育部長換人 校長協會憂課綱延期

2018-04-17 16:48 中央社 台北17日電



準教長吳茂昆。 聯合報系資料照 分享 facebook 國教出生的教育部長潘文忠，因台大校長遴選案辭職，改由高教體系的吳茂昆接掌教育部。全國中小學校長協會擔心原訂108學年度上路的十二年國教課綱，面臨「跳票」危機。

十二年國教課綱原本預計107學年度上路，但受到課審會重組事件影響，教育部已於民國106年4月宣布，延後一年（108學年度）實施。一手掌控課綱研修進度的潘文忠，近日又受到台大校長遴選事件影響辭職，行政院16日宣布由中研院士、前東華大學校長吳茂昆接掌教育部。

全國中小學校長協會（校長協會）今天發出新聞稿指出，新課綱（十二年國教課綱、108課綱）明年就要實施，近期教育部每週日都由部長親自主持課審會審議大會，從白天討論到晚上。上週潘文忠辭職，課審會停開一次，剛上任的吳茂昆，「可能要重新學半年，才知道什麼是課綱和十二年國教」。

校長協會指出，108課綱是教育改革最重要的一哩路，目前審議當中的還有社會科課綱，統獨史觀之戰勢必重演，「恐怕延後2年也無法上路」。

校長協會表示，如果108課綱再度延期，將產生骨牌效應，大學考招改革勢必延後，也會影響教師對政策的信心，甚至又將有家長團體倡議「不如恢復聯考」。

校長協會呼籲新部長吳茂昆，應按原訂期程在6月底前完成課綱審查，相關執行團隊不能懈怠、離職換手。也呼籲朝野在面對社會課綱審議時，不要淪為政治角力，扭曲教育本質。

就算108課綱無法如期實施，校長協會也呼籲應在108學年度「全面試行」新課綱，以利各級學校準備周全，提早規劃選修課程及師資調控。