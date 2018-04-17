綠委吳思瑤：希望吳茂昆上任前釐清外界對他疑慮

2018-04-17 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆就職前爭議不斷，除了被翻出過去曾遭監察院調查獎助金溢領案，又遭爆料曾赴陸多所大學講座，更曾擔任中國國務院下中科院顧問，引起外界質疑。對此，民進黨立委吳思瑤認為，新部長承擔責任多，希望他能在上任前釐清外界對他疑慮，上任後去做大刀闊斧改革。至於管中閔案後續處理，吳思瑤建議，希望部長能有更高決斷力，若適法性釐清都到位，「該怎麼辦就麼辦，採取適當作為」。

吳思瑤表示，教育部長一職因管中閔案處在風頭上，吳茂昆在接任前一定也知道自己過去言行會被各界高規格檢視，因此應已做足準備。此外，「吳既然是賴院長任命，對他應該是有高度信賴及選擇下結果」。

吳思瑤說，針對東華大學溢領案過去吳已經有說明，她就不予評論，至於赴陸講座及中科院部分，吳第一時間也有出面澄清，是「中研院物理所與中國科學院簽屬合作協議的短期交流」，申請符合規定，也沒違反任何法規。

她強調，執政黨並沒有認為赴中交流就是不合理，重點是有沒有違法兼職兼課，這是有法律規定，只要符合法規，兩岸學術交流他們都鼓勵，軟實力輸出是好事。不過，「新部長承擔認責任多，希望他能在上任前釐清外界疑慮，上任後去做大刀闊斧改革」。