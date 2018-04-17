吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56 中央社 台北17日電



新任教育部長吳茂昆將針對赴陸任教、溢領補助金等種種爭議，回國說明。本報資料照 分享 facebook 國民黨今天質疑，新任教育部長吳茂昆曾擔任中國官方資助單位的顧問。中研院今天解釋，與中國國家科學院簽有備忘錄，雙方人員都在此架構下進行交流。

國民黨發言人洪孟楷今天上午召開記者會，指吳茂昆名列「中國高等科學技術中心顧問委員會委員」名單，並呼籲民進黨用檢視台大校長當選人管中閔的標準，檢視所有部會首長。

對此，吳茂昆上午即透過教育部發出聲明，指中研院物理所和中國國家科學院物理所自2008年起簽署合作協議，雙方人員進行學術活動，「我和該院的合作也就僅在學術的、短期的、演講交流等活動」。

吳茂昆在聲明中強調，中研院研究員屬於公務人員，到中國必須事先申請，他到中國都是進行短期的學術交流活動，都符合規定。

中研院院方今天稍晚也解釋，物理所分別在2008年和2017年與中國國家科學院物理所簽署備忘錄，「雙方研究人員均會在此架構下進行學術諮詢及研究交流活動」。

台大校長遴選會1月5日選出中研院士管中閔為新校長，卻因諸多爭議，教育部至今未發出聘書，近日更組成跨部會諮詢小組，釐清管中閔赴中國兼職。

教育部長潘文忠14日請辭獲准，並發出聲明解釋，希望透過辭職，讓所有政治操作就此停止，提醒各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清的機會。

行政院16日晚間宣布由中研院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長。