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吳茂昆：確有赴中學術交流 均符規定

2018-04-17 14:12聯合晚報 記者周志豪林良齊陳熙文／台北報導

準教長吳茂昆。 報系資料照
準教長吳茂昆。 報系資料照
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是否報備？受資助？國民黨促蔡政府應清查

教育部長人事，行政院昨晚火速宣布由東華大學前校長吳茂昆出任。國民黨今天出具資料質疑，2010年至2018年間，吳曾任兩個中國大陸官方研究機構顧問，橫跨他擔任東華大學校長階段，當時是否有向教育部報備顧問職？是否收受對岸資助？蔡政府應清查。

國民黨出具資料顯示，2010年「中國高等科學技術中心顧問委員會委員」凝聚態物理類委員名單，以及2016年4月中國科學院高能物理研究所「實用化高溫超導材料產學研合作組」新聞稿，都指出吳茂昆曾以顧問身分參與。

吳茂昆今早發聲明承認確有赴中科院參與學術交流，但都是「學術的、短期的、演講交流等活動」。

吳茂昆說，中研院物理所和中國國科學院自2008年起簽署合作協議，雙方研究人員彼此參與學術交流與活動，大陸中科院部分研究員確曾希望他給予更多諮詢，但因時間安排及研究規畫，未參與後續會議，亦未答應任何職位；中研院研究員為公務人員，赴中國須事先申請，「本人赴中交流都符合規定」。

徐國勇：吳會到立法院備詢 釐清疑慮

中研院則表示，吳茂昆任職中研院期間兼職與赴陸資料，目前清查中。行政院發言人徐國勇則說，周四吳茂昆上任後，會到立法院備詢，釐清疑慮。

國民黨發言人洪孟楷質疑，「中國高等科學技術中心」是中國大陸官方資助研究機構，吳茂昆出任顧問職，有沒有受到中國財政資助？是否為中國科學做出交流貢獻？從2010年到2018年擔任顧問，橫跨東華大學校長階段，是否有向政府報備顧問職？

洪孟楷也質疑，吳茂昆在蔡政府上台後，2016年10月起到對岸中國科學院高能物理研究所，出任「實用化高溫超導材料產學研合作組」顧問，推估至今已參與五次會議，是否曾受對岸招待？中間有無利益交換？是否收取報酬？

國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧表示，大陸中科院是直接隸屬在國務院下，官方色彩濃厚，吳茂昆擔任顧問，比到一般大學去兼職講課更嚴重。

管中閔不行吳茂昆可以？被批兩套標準

洪孟楷說，國民黨絕對支持兩岸正常學術交流，但如果吳茂昆面對當前這些質疑都能上任教育部長，那管中閔更應立即就任；如果蔡政府仍堅持不讓管中閔上任，吳茂昆也不應就職，「一個國家不能有兩套標準」。

吳茂昆管中閔中科院中研院

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