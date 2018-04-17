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冷眼集／準台大校長、準教育部長 赴陸講學兩套標準？

2018-04-17 14:27聯合晚報 本報記者陳熙文陳洛薇

準教育部長吳茂昆遭爆曾出任形同台灣中研院的中國官方學術機構中國科學院高能物理研究...
準教育部長吳茂昆遭爆曾出任形同台灣中研院的中國官方學術機構中國科學院高能物理研究所「實用化高溫高導材料產學研合作組」顧問。 圖／翻攝游淑慧臉書
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最近引發台灣內部熱議的兩個案子，都跟教育有關，一是台大準校長管中閔赴大陸講學案、一是教育部準部長吳茂昆。吳除了在大陸多所大學講學、發表論文，還遭指控身兼中國科學院高能物理研究所顧問、中國高等科學技術中心顧問委員會委員，種種爭議不輸管案。

針對管中閔案，教育部長潘文忠下台前，直指管有20多項疑義未解，從3月16日起，管陸續被揭露赴大陸大學兼職，包括擔任講座教授、博士生指導老師等。教育部「卡管」已經超過3個月，連潘文忠都因管案下台，此案還懸而未決。

《教育人員任用條例》規範，公立大學教職教師不得到大陸大學兼職，但若是短期講座或講學，則是容許的學術交流。相關法令已有明確規定，但教育部的適任性（或違法疑慮）解釋，針對最近幾個案子看來，顯然是因人認定、快慢不同。

根據教育部說法，內部部長葉俊榮在第一時間就對位說明曾到浙江大學進行27天的短期講學，據此認定他是合法的；管中閔被踢爆曾長期赴中國兼職，迄今都未對外澄清，因此教育部要開會討論管是否有違反規定，並因其涉及政務官任職或管制期間偷跑，遭檢調依國家機密保護法調查。

吳茂昆任教長的人事案昨天宣布，外界質疑指控如洪水漫漫，相關疑點尚未釐清，教育部次長蔡清華已對外表示，吳茂昆赴大陸講學不違法，行政院今天更是為吳茂昆強力背書，強調公職人員赴中國大陸短期講學並未違法，並指吳本人已否認曾任大陸官研機構顧問。但查詢網路，吳茂昆的名字仍高掛在大陸官研機構網站上。

吳茂昆任東華大學校長、中研院所長，都是公職人員，教育部、行政院難道是只憑當事人說法，就認定吳茂昆未違法？對於外界提出的指證，用「應該沒有問題」一語帶過，反觀連月來用在管中閔身上的放大鏡，蔡政府究竟是嚴以律人，寬以待己？還是逢藍必反？現在反而打到自己？赴陸講學的標準是什麼？蔡政府應該說清楚。

教育部吳茂昆管中閔

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