吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

準教育部長吳茂昆遭爆擔任中國大陸官研機構顧問。陸委會今天表示，倘若擔任諮詢性質顧問，尚不致違反兩岸條例第33條規定。

兩岸條例33條禁任職機關 中國科學院在列

陸委會指出，中國科學院雖屬兩岸條例第33條公告，禁止擔任的中國大陸黨政軍機關（構）範圍，惟如個案僅為諮詢性、非常態性或名譽性的顧問，或非固定編制，例如僅列席會議、因特定議題而受邀請、隨機選任參與活動，或無核心權能，例如，僅具發言權，無投票權、選舉權、質詢權、人事任命權、案件審查權，尚不致違反兩岸條例第33條第2項規定。

陸委會說，有關吳茂昆於擔任東華大學校長期間，在中國高等科學技術中心顧問委員會委員，權責機關教育部已說明，倘為短期講座或交流，而不涉及兼職、兼課或職務聘任，則並不違反相關規定。

吳茂昆還未上任就爭議不斷，國民黨發言人洪孟楷表示，吳茂昆若是在任國立東華大學校長期間到對岸官方資助研究機構擔任顧問，或是以學者身分出任對岸中科院固定職顧問，都有違反兩岸人民關係條例之虞。

律師葉慶元說，中國大陸中科院屬政府機構，依兩岸人民關係條例規定，台灣人民要前往任職須先獲陸委會許可，否則可能有刑事責任問題。葉慶元說，因顧問職多是虛銜，任中科院顧問是否要受限「任職」規定，則要陸委會解釋。國民黨團副書記長曾銘宗認為，台北地檢署應該要介入調查吳在過中國科學院擔任顧問一事，是否有違反兩岸關係人民條例。

兩岸條例第33條規定，台灣地區人民要擔任「大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為成員」，須先經許可。若違反，根據第90條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

藍委：同一標準看管中閔、吳茂昆、葉俊榮

國民黨團書記長李彥秀表示，行政院說吳茂昆在大陸做的都是正常交流，但現在吳被爆出在中國科學院擔任顧問，有沒有違反兩岸人民關係條例？吳茂昆應該要盡速釐清，也請教育部和行政院用同一個標準來看管中閔、吳茂昆和葉俊榮。

國民黨立院黨團總召林德福（右二）、書記長李彥秀（左二）、立委賴士葆（左）、曾銘宗（右）等上午在黨團記者室召開「操守問題、大陸講學 新教長是非多」記者會，質疑新教長吳茂昆對於整體教育制度及高教發展並沒有突出的想法。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

對於吳過去曾提過兩國論，國民黨立委也諷刺，除了行政院長賴清德是台獨工作者外，現在又多一個教育部長，相信他會好好發展賴清德交代的「實質的台獨教育」。

政院護航 徐國勇：吳茂昆沒有雙重國籍

吳茂昆遭指在校長任內溢領獎助金、濫用校長職權讓某位教授升等，行政院發言人徐國勇說都是誤會，沒有溢領問題，濫用校長職權部分，東華大學過去也已做出說明，指教師升等是經由學校三級三審程序，非校長一人所能操控。至於吳茂昆是否具有美國籍？徐國勇強調，吳茂昆從來沒有雙重國籍。