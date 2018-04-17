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東華師生談新教長：茂伯很親和 挺言論自由

2018-04-17 14:18聯合晚報 記者馮靖惠╱台北報導

準教育部長吳茂昆。 圖／聯合報系資料照片
準教育部長吳茂昆。 圖／聯合報系資料照片
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「我沒讀過明星學校」 勉學生上進

新任教育部吳茂昆在花蓮長大，帶著回饋的心態回鄉里，他在東華大學校長任內鼓勵學生參與社區活動，他常以自己沒經歷過任何「明星學校」的學習歷程勉勵東華學生，所謂明星學校教育並非走上科學家之路的必要條件。

吳茂昆是中研院院士、美國國家科學院海外院士，為享譽國際的高溫超導大師，被提名諾貝爾物理獎。出生於花蓮縣玉里鎮的吳茂昆，在家裡11個小孩中排行老么。小學六年在玉里就讀，中學六年在花蓮，大學、碩士念的是淡江物理，之後才到休士頓大學攻讀物理博士。

東華大學校友陳睿哲說，吳茂昆在校時，很願意花很多時間聽學生的意見，也會想辦法解決。吳茂昆任內的「三長」會議，不像其他校長會流於形式，吳茂昆會自己記錄並回應學生需求。

騎腳踏車上班 親回學生電子郵件

他說，吳茂昆很喜歡參與學生大小型活動，只要有空就會騎腳踏車過來，也支持學生的嘗試性做法。例如原住民族學院師生自主學習的「東華小米園」創建，以及設立校內廣播電台，「吳茂昆很支持學生校內言論自由。」

「茂伯」是東華大學師生給吳茂昆的暱稱。東華校友說，吳茂昆很親和、美派，每天穿著短褲短袖，騎著腳踏車從校長宿舍到行政大樓上班。「有點可愛，很像阿伯」，常會突然「飄」出來到學生群體裡，問「你們在做什麼？」

東華老師說，吳茂昆是優雅、有創新想法的校長，曾辦東華讀字節，認為如果大家共讀一本書，就可以創造東華畢業生的共同話題跟回憶。

陳睿哲回憶，吳茂昆是罕見願意回學生電子郵件的校長，很常收信，而且回信動作很快。吳茂昆曾請包括他和其他學生去校長宿舍用餐，陳睿哲當時做了簡單的紀錄，寄給吳茂昆，吳也回了一封信感謝。

教授：吳茂昆是很有分寸的人

東華大學華文文學系教授須文蔚，曾是吳茂昆擔任東華校長時的一級主管。須文蔚表示，「外界對吳有極大的誤解」，吳茂昆其實是很有分寸的人。過去有報導指吳茂昆在校長任內溢領獎助金，其實是行政程序上的瑕疵，造成吳承擔汙名，實際上吳並沒有多領錢，最後吳是把所有的獎助金都退掉，對他很不公平。

「把在地知識產業化，吳茂昆很有熱情，也願意帶頭做。」須文蔚說，吳茂昆擔任校長期間，重視跟地方產業鏈結，全力支持學生的地方服務，也致力研發，最有趣的例子是利用東華校園遍地可尋、「東華三寶」之一的綬草，他自己開科普的跨領域通識課，結合歷史、族群和生命科學，讓學生組團隊做研發，甚至進行產業化和專利，也曾把電動車帶進校園。

曾志朗：吳很有主見 是合適人選

【記者林良齊╱台北報導】行政院昨天核定中研院士吳茂昆接任教育部長，中央研究院院士、教育部前部長曾志朗表示，國外的大學都在進步，但台灣的大學依舊萎靡不前，希望新的教育部長能夠有新的風氣。

曾志朗指出，行政院院長賴清德應該在吳茂昆上任後，應該重新給機會讓研究型的大學往前走。他說，雖然吳茂昆的研究領域在物理學，但他對大腦的形成也很有興趣，寛廣的研究領域讓大家看到未來，是個「很有主見的人」，應該是合適的人選。

吳茂昆教育部院士東華大學

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