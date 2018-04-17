吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆昨天被網友抓包曾赴陸多所大學講座後，藍營今天緊咬不放，再指吳曾擔任中國國務院下中國科學院顧問。對此，陸委會今天回應，中國科學院雖屬兩岸條例禁止擔任的黨政軍機關範圍，惟如個案僅為諮詢性、非常態性或名譽性的顧問，或非固定編制，或無核心權能，尚不致違反兩岸條例規定。

國民黨今日指控吳茂昆曾經擔任中國高等科學技術中心顧問委員會委員、中國科學院高能物理研究所實用化高溫超導材料產學研合作組顧問委員會委員等兩個中國官方資助的研究機關顧問，時間長達數年，國民黨發言人洪孟楷要求吳茂昆說清楚。

經詢問陸委會是否吳茂昆是否違反兩岸條例？陸委會表示，中國科學院雖屬兩岸條例第33條公告禁止擔任之中國大陸黨政軍機關(構)範圍，惟如個案僅為諮詢性、非常態性或名譽性的顧問，或非固定編制，例如，僅列席會議、因特定議題而受邀請、隨機選任參與活動，或無核心權能，例如，僅具發言權，無投票權、選舉權、質詢權、人事任命權、案件審查權，尚不致違反兩岸條例第33條第2項規定。