【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20 聯合報 主筆室



中研院院士吳茂昆還未上任，就被大起底，包括他赴中演講、在中指導學生，甚至被指控擔任中科院顧問。吳茂昆想必很懊惱，堂堂一位曾獲諾貝爾獎提名的中研院院士，為何被追緝至此？然而，這些手法，都不過是複製反管人士對台大準校長管中閔的追殺。

吳茂昆長期被視為是李遠哲人馬，對於兩國論、太陽花事件的表態也讓他被視為是正綠。他曾自言，他1989年自美返台擔任清華大學物理系教授，主因就是受李遠哲鼓勵回台貢獻；後來擔任國科會主委，李遠哲也助力良多。

他也曾分別在2006年及2016年，成為中研院院長候選人，只是2006年與陳定信一起敗給翁啟惠，2016年則在6位院長候選人第一輪遴選時，就被刷掉，最後由廖俊智勝出。

不過，傳言他與同樣被視為李人馬的翁啟惠傳言不合，前年浩鼎案時，他曾與12位研究員發起連署，呼籲院方詳查此案涉及學倫、利益衝突等爭議。外界難免解讀，這是他針對翁之舉，但另一方面，或許也是學者對於學術尊嚴的堅持。