吳茂昆曾提兩國論 藍委諷：幫賴清德發展台獨教育

2018-04-17 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



昨天才公布的新任教育部長吳茂昆還未上任就爭議不斷，今又被爆出在中國科學院擔任顧問，國民黨立院黨團舉行記者會要求吳茂昆在上任前應公開說清楚；而對於吳過去曾提過兩國論，國民黨立委也諷刺，除了行政院長賴清德是台獨工作者，現在又多一個教育部長，相信他會好好發展賴清德交代的「實質的台獨教育」。

國民黨團書記長李彥秀表示，行政院說吳茂昆在大陸做的都是正常交流，但現在吳被爆出在中國科學院擔任顧問，有沒有違反兩岸人民關係條例？吳茂昆應該要盡速釐清，行政院不要幫忙撇清！李彥秀強調，國民黨鼓勵學術正常交流，但也請教育部和行政院用同一個標準來看管中閔、吳茂昆和葉俊榮。

李彥秀指出，吳茂昆在東華擔任校長期間有諸多爭議，包括設立公司、溢領獎助學金被監察院糾正，以及協助學校權位教師在外兼課卻不做相關懲處，這樣的行事作風也引起許多師生反彈，這些爭議吳茂昆在上任前必須自己澄清。

針對吳茂昆過去曾提我國與大陸是國與國的關係。李彥秀諷，現在除了我們的行政院長是台獨工作者，現在又多了一了教育部長。吳茂昆過去強調兩岸是「國與國關係」，未來擔任教育部長會不會是一個充滿意識形態、無法維持學術中立的教育部部長？吳茂昆會不會又變成民進黨的附庸的部會首長，大家都有很多疑問。

國民黨團總召林德福也說，賴清德現在所用的人就是以主張台獨作為標準，奉勸執政黨用人為才，為百年教育來著手。

國民黨團副書記長曾銘宗認為，台北地檢署應該要介入調查吳過去在中國科學院擔任顧問一事，是否有違反兩岸關係人民條例，依法行政、一套標準；也期望吳上任後，可以屏除政黨色彩，以專業客觀來推動教育部相關事務。