新教長大挑戰！ 新課綱上路緊迫 爭議歷史領域還沒審

行政院火速拍板吳茂昆接任教育部長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 除了台大校長遴選案，勢頭上的12年國教新課綱和大學退場轉型問題，任一項都足以使新任教育部長吳茂昆焦頭爛額。尤其是108課綱，吳茂昆可能需要花時間先做功課，加上課審大會尚在進行中，排最後審且爭議大的社會領域，至今還沒送進課審會，要如期在明年上路，時間非常緊迫。到時這位對國教陌生的部長該如何應對，值得關注。

中研院院士吳茂昆曾擔任國科會主委、東華大學校長，對大學事務熟悉，但外界認為，教育不只高教、更多的是涵蓋更多學生的國民教育，對此，台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，新任的教育部長學歷很高，但恐怕對國教很陌生，建議新任教育部長應加速去了解國教，才不會決策時出了問題。

謝國清表示，明年要上路的12年國教，不只是審完上路，還有包括加深加廣課程、彈性課程等配套措施，現在教育部也積極在做，但目前比較憂心配套措施。建議在上任前幾天吳茂昆應加速了解國教。

另外，在幼教議題上，出身國教的前教長潘文忠的「廣設公幼」，和行政院長賴清德的「私幼公共化」政策方向有所牴觸。

潘文忠原持續在教育部推動《擴大幼兒教保公共化計畫》，以增設非營利幼兒園為主、廣設公立幼兒園為輔的方式，希望藉由教保公共化，以減少家長負擔為誘因，增加幼兒的入學率。不過，賴清德欲推動「私立幼兒園公共化」政策，決定補助就讀私幼的家庭，每人、每年2萬至7萬元不等學費，來吸引家長讓學生進入私幼就讀。

因此，新教長是在辦教育還是為政治服務？這便是吳茂昆的考驗之一。有教團認為，吳茂昆對國教不了解，在幼教公共化議題上可能只會貫徹行政院政策，恐不太樂觀。

另外，學校面臨少子女化的衝擊，無論中小學及大學，都受到嚴重的波及，中小學須因應減班、併校、超額教師處理等問題，而大學今年更是首當其衝。

立法院正在審議的「私立大專院校轉型退場條例」，目前可以肯定的是教育部堅持一旦解散就財產歸公，但留了轉型一途，給了財團上下其手的空間。對此，教團認為，新部長能否頂得住私校、財團遊說壓力，堅持財產歸公並避免轉型成為校產賤賣？這是另一個考驗。

而去年爆發國語日報董事會爭議，至今教育部仍要求要官派一半董事，而國語日報董事會至今仍在進行訴願，國語日報董事長蔣竹君表示，教育部認為國語日報是政府捐助的財團法人，但他沒有證據是政府捐助的，「僅證實關係密切」，現在正在訴願當中，而目前也依捐助章程改選董事會，但教育部卻堅持要派住一半的董事。

蔣竹君說，教育部就像卡管的案件一樣，2、3天就來公文不准，造成業務上的困境，但報社必須運轉、對員工必須負責任，期待新任部長依法行政、拿出證據、不能用過去的事情認定我們關係密切，不能以此認定國語日報就是政府的財團法人。