親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統出訪邦交
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

吳茂昆沒讀過明星學校 「茂伯」昔短褲騎車穿梭校園很親民

想搬來台理由 港童一篇文章讓台灣和香港人都傷心

新教長大挑戰！ 新課綱上路緊迫 爭議歷史領域還沒審

2018-04-17 10:54聯合報 記者馮靖惠林良齊╱即時報導

行政院火速拍板吳茂昆接任教育部長。 圖／聯合報系資料照片
行政院火速拍板吳茂昆接任教育部長。 圖／聯合報系資料照片
分享
除了台大校長遴選案，勢頭上的12年國教新課綱和大學退場轉型問題，任一項都足以使新任教育部吳茂昆焦頭爛額。尤其是108課綱，吳茂昆可能需要花時間先做功課，加上課審大會尚在進行中，排最後審且爭議大的社會領域，至今還沒送進課審會，要如期在明年上路，時間非常緊迫。到時這位對國教陌生的部長該如何應對，值得關注。

中研院院士吳茂昆曾擔任國科會主委、東華大學校長，對大學事務熟悉，但外界認為，教育不只高教、更多的是涵蓋更多學生的國民教育，對此，台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，新任的教育部長學歷很高，但恐怕對國教很陌生，建議新任教育部長應加速去了解國教，才不會決策時出了問題。

謝國清表示，明年要上路的12年國教，不只是審完上路，還有包括加深加廣課程、彈性課程等配套措施，現在教育部也積極在做，但目前比較憂心配套措施。建議在上任前幾天吳茂昆應加速了解國教。

另外，在幼教議題上，出身國教的前教長潘文忠的「廣設公幼」，和行政院長賴清德的「私幼公共化」政策方向有所牴觸。

潘文忠原持續在教育部推動《擴大幼兒教保公共化計畫》，以增設非營利幼兒園為主、廣設公立幼兒園為輔的方式，希望藉由教保公共化，以減少家長負擔為誘因，增加幼兒的入學率。不過，賴清德欲推動「私立幼兒園公共化」政策，決定補助就讀私幼的家庭，每人、每年2萬至7萬元不等學費，來吸引家長讓學生進入私幼就讀。

因此，新教長是在辦教育還是為政治服務？這便是吳茂昆的考驗之一。有教團認為，吳茂昆對國教不了解，在幼教公共化議題上可能只會貫徹行政院政策，恐不太樂觀。

另外，學校面臨少子女化的衝擊，無論中小學及大學，都受到嚴重的波及，中小學須因應減班、併校、超額教師處理等問題，而大學今年更是首當其衝。

立法院正在審議的「私立大專院校轉型退場條例」，目前可以肯定的是教育部堅持一旦解散就財產歸公，但留了轉型一途，給了財團上下其手的空間。對此，教團認為，新部長能否頂得住私校、財團遊說壓力，堅持財產歸公並避免轉型成為校產賤賣？這是另一個考驗。

而去年爆發國語日報董事會爭議，至今教育部仍要求要官派一半董事，而國語日報董事會至今仍在進行訴願，國語日報董事長蔣竹君表示，教育部認為國語日報是政府捐助的財團法人，但他沒有證據是政府捐助的，「僅證實關係密切」，現在正在訴願當中，而目前也依捐助章程改選董事會，但教育部卻堅持要派住一半的董事。

蔣竹君說，教育部就像卡管的案件一樣，2、3天就來公文不准，造成業務上的困境，但報社必須運轉、對員工必須負責任，期待新任部長依法行政、拿出證據、不能用過去的事情認定我們關係密切，不能以此認定國語日報就是政府的財團法人。

教育部吳茂昆

相關新聞

吳茂昆任教長 賴明詔：應盡快解決管中閔案

2018-04-17 10:29

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

吳茂昆溢領補助金？ 徐國勇：他回國任教不會為了錢

2018-04-17 11:03

黃國昌：新教長上任後 體改是重中之重

2018-04-17 10:57

對新教長仍期待 台大自主行動聯盟：盼盡快核定管案

2018-04-17 10:52

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

綠委：新教長人選適切 藍委：盼當政治絕緣體

2018-04-17 00:56

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

新教長 被爆校長任內登陸講座

2018-04-17 00:27

撇除政治操作…卡管案 新教長不能迴避

2018-04-17 00:18

高教掌舵手 課綱、留才…新教長挑戰大

2018-04-17 00:12

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

管中閔案 政院：新教育部長依權責處理

2018-04-16 22:02

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

吳茂昆曾獲提名諾貝爾物理獎 19日接教育部長

2018-04-16 20:25

影／「卡管」影響教長人選？ 徐國勇：管案非用人要件

2018-04-16 19:03

續當次長？蔡清華：盼回學校 姚立德：與長官商量

2018-04-16 18:58

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午

2018-04-16 12:31

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

從潘文忠辭教育部長，再論廢除教育部

2018-04-16 09:38
看更多

熱門文章

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？

2018-04-16 15:41

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

蔣介石也愛下廚 拿手菜原來是這一道

2018-04-17 02:23

監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億

2018-04-16 13:15

不甩解放軍軍演恫嚇 國軍與星光部隊本周實施正午操演

2018-04-17 01:01

陸稱18日軍演針對台獨 陸委會：恫嚇台灣、絕不屈服

2018-04-16 19:36

國台辦主任劉結一：賴清德就是台獨

2018-04-17 00:46

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

在與蔡政府作戰？ 侯友宜：不是這樣嗎

2018-04-17 00:24

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

告發賴清德涉內亂 王炳忠：賴已自白是現行犯

2018-04-16 17:21

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！

2018-04-16 12:40

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

2018-04-17 08:05

影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！

2018-04-16 15:00

柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

陳威成宣布退選 雲林虎尾鎮長選舉兩丁對決

2018-04-16 13:33

馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧

2018-04-16 13:48

涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感

2018-04-16 12:29

內幕／時代力量黨工涉毒 到底是誰在說謊？

2018-04-16 17:16

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top