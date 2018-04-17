黃國昌：新教長上任後 體改是重中之重

2018-04-17 10:57 中央社 台北17日電



時代力量立委黃國昌（左起）、徐永明、林昶佐上午在立法院黨團舉行黨團會議會後記者會，表達對新任教長的質疑。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 時代力量黨主席黃國昌今天表示，新任教育部長吳茂昆上任後的「重中之重」，是明確告訴社會大眾體育改革具體作為是什麼？

黃國昌在時代力量立法院黨團會議會後記者會，就吳茂昆人事案做了以上評論。

黃國昌認為，新任教育部長的重中之重，就是體育改革。從去年夏天世界大學運動會的感動開始，推動體育改革已快一年了，留下的成績是什麼？改變了什麼？

他質疑，社會上對教育部體育署的表現已經忍無可忍，「請問新任教育部長，林德福推動體育改革的成績到目前為止，您滿意嗎？」吳茂昆在這事情要清楚表態。

談及對新任教育部長面對的另件重要事情，黃國昌指出，是大學校長遴選制度。

黃國昌表示，大學校長遴選制度，教育部到底要採取什麼樣的立場進行合法性的監督？回顧過去這段期間以來，不是只有台大校長遴選發生爭議，教育部在目前的法律架構下到底應該要扮演什麼樣的角色？進行什麼樣程度的合法性監督？

至於吳茂昆過去擔任東華大學校長時，曾被指控溢領補助金、獎勵金等情事，黃國昌呼籲，對於各方的質疑，時代力量希望新任教育部長吳茂昆在「上任前」能夠說明清楚。

共同出席黨團會議會後記者會的時代力量黨團總召徐永明也說，關於吳茂昆，如果有那麼多的爭議，「部長要站出來，針對爭議公開說清楚講明白。」(編輯：趙蔚蘭)