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吳茂昆任教長 賴明詔：應盡快解決管中閔案

2018-04-17 10:29聯合報 記者林良齊╱即時報導

吳茂昆。本報資料照片
吳茂昆。本報資料照片
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台灣大學校長遴選委員會從今年1月5日遴選出新任校長為管中閔後，教育部至今仍未聘任，遭外界質疑卡管、甚至拔管，中研院院士、教育部前部長曾志朗表示，盼教育部盡速核定管中閔的案子，「爭議應回到校內解決」；中研院院士、成功大學前校長賴明詔也說，此事傷害我國的高教支柱，無論如何應該盡速解決。

曾志朗表示，卡管的事情應該隨著前任部長卸任告一段落，這也是一個很好的機會可以核定，「應盡速同意管中閔校長的事情」，再交回台大處理，而吳茂昆在很多事情都很有自己的主見，看的很遠、很高。

賴明詔則說，吳茂昆上任後應該盡快解決台大校長管中閔案的問題，因為拖延3個多月，也傷害最重要的高教支柱，無論如何應該盡速解決，不要再有這樣子的情形發生。

對新部長的期待？曾志朗認為，行政院院長賴清德應該讓吳茂昆上任後讓研究型的大學重新給他們機會往前走，最近至國外看到各地的大學都在進步，但台灣的大學依舊萎靡不前，希望新的教育部長能夠有新的風氣。雖然吳茂昆的領域是物理學的領域，但他對大腦的形成也很有興趣，他的寛廣領域讓大家看到未來，是個「很有願意很有主見的人」，應該是合適的人選。

賴明詔則說，現在台灣一直主推應用科學方面的研究，但科學要從基礎研究做起，在產學合作之外更重視基礎科學。

教育部吳茂昆管中閔

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