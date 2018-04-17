「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



將接任教育部長的吳茂昆(前)。本報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 前東華大學校長、新任教育部長吳茂昆，在花蓮長大，帶著回饋的心態回故里，也鼓勵東華學子多點社區參與及在地關懷。吳茂昆常以自己沒經歷過任何「明星學校」的學習歷程勉勵東華學生，所謂明星學校教育並非走上科學家之路的必要條件。

吳茂昆是中研院院士、美國國家科學院海外院士，為享譽國際的高溫超導大師，被提名諾貝爾物理獎。出生於花蓮縣玉里鎮的吳茂昆，在家裡11個小孩中排行老么。小學6年在玉里，中學6年在花蓮，大學、碩士念的是淡江物理，之後才到休士頓大學攻讀物理博士。

吳茂昆曾說， 「我一輩子沒有讀過明星學校，但只要努力，每個人都可以出頭天！」沒有明星學校的壓力，反而讓他擁有自由發展的空間，找到自己真正有興趣的方向。

「茂伯」是東華大學師生給吳茂昆的暱稱。東華校友說，吳茂昆很親和、美派，每天穿著短褲短袖，騎著腳踏車從校長宿舍到行政大樓上班。「有點可愛，很像阿伯」，常會突然「飄」出來到學生群體裡，問「你們在做什麼？」

東華老師則說，吳茂昆是優雅、有創新想法的校長，曾辦東華讀字節，「如果大家共讀一本書，就可以創造東華畢業生的共同話題跟回憶。」

東華大學校友陳睿哲回憶，吳茂昆是罕見願意回學生電子郵件的校長。吳茂昆很常收信，而且回信動作都很快。陳睿哲說，吳茂昆曾請包括他和其他學生去校長宿舍用餐，陳睿哲當時做了簡單的紀錄，寄給吳茂昆，吳也回了一封信感謝他。

吳茂昆願意花很多時間聽學生的意見，也會想辦法解決。陳睿哲說，吳茂昆任內的「三長」會議，不像其他校長會流於形式，吳茂昆會自己做紀錄，回應學生需求。

陳睿哲說，吳茂昆很喜歡參與學生大小型活動，只要有空就會騎腳踏車過來，也很支持學生的嘗試性做法。例如原住民族學院師生自主學習的「東華小米園」創建，以及設立校內廣播電台，「吳茂昆很支持學生校內言論自由。」

東華大學華文文學系教授須文蔚，曾是吳茂昆擔任東華校長時的一級主管。須文蔚表示，「外界對吳有極大的誤解」，吳茂昆其實是很有分寸的人。過去有報導指吳茂昆在校長任內溢領獎助金，其實是行政程序上的瑕疵，造成吳承擔一個汙名，實際上吳並沒有多領錢，最後吳是把所有的獎助金都退掉，對他很不公平。

「一個國際級的學者來台灣，卻受到這樣的待遇」，須文蔚指出，台灣對於國際知名學者不夠尊重，吳茂昆此事就是一個非常顯著的例子。

「把在地知識產業化，吳茂昆很有熱情，也願意帶頭做。」須文蔚還說，吳茂昆擔任校長期間，重視跟地方產業鏈結，全力支持學生的地方服務，也致力於研發工作，最有趣的例子是利用東華校園遍地可尋、「東華三寶」之一的綬草，他自己開科普的跨領域通識課，結合歷史、族群和生命科學，讓學生組團隊做研發，甚至進行產業化和專利，「這些事情其實很繁瑣，但身為校長的吳茂昆仍願意跳下來做這件事。」

須文蔚說，吳茂昆做過國科會主委，重視跟科學園區的連結，也曾把電動車帶進校園，與產業鏈結的能量強。吳茂昆是優秀的科學家，到了東華當校長這四年，對目前高教的困難和困境，也有相當程度的理解。