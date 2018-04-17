親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統出訪邦交
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

美國紅頂商人，柯氏兄弟：金錢巨怪的政治夢

對極限鄉鎮不以為意！ 我76歲 住在淨土獅潭長壽鄉

新教長擔任對岸機關顧問 國民黨呼籲釐清再上任

2018-04-17 10:03聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

國民黨文傳會副主委洪孟楷今天上午舉行記者會，質疑準教育部吳茂昆不止擔任對岸多所大學講座，還出任有官方資助的中國高等科學技術中心與中國科學院高能物理研究所的顧問。

吳茂昆在接受行政院長賴清德指派時，有向賴清德坦白嗎？國民黨呼籲，吳茂昆應釐清所有爭議再上任。

國民黨文傳會副主委洪孟楷上午舉行記者會，呼籲吳茂昆應釐清所有爭議再上任。記者楊萬...
國民黨文傳會副主委洪孟楷上午舉行記者會，呼籲吳茂昆應釐清所有爭議再上任。記者楊萬雲/攝影
分享
國民黨文傳會副主委洪孟楷上午舉行記者會，呼籲吳茂昆應釐清所有爭議再上任。記者楊萬...
國民黨文傳會副主委洪孟楷上午舉行記者會，呼籲吳茂昆應釐清所有爭議再上任。記者楊萬雲/攝影
分享
國民黨文傳會副主委洪孟楷上午舉行記者會，呼籲吳茂昆應釐清所有爭議再上任。記者楊萬...
國民黨文傳會副主委洪孟楷上午舉行記者會，呼籲吳茂昆應釐清所有爭議再上任。記者楊萬雲/攝影
分享

吳茂昆國民黨教育部

相關新聞

綠委：新教長人選適切 藍委：盼當政治絕緣體

2018-04-17 00:56

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

新教長 被爆校長任內登陸講座

2018-04-17 00:27

撇除政治操作…卡管案 新教長不能迴避

2018-04-17 00:18

高教掌舵手 課綱、留才…新教長挑戰大

2018-04-17 00:12

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

管中閔案 政院：新教育部長依權責處理

2018-04-16 22:02

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

吳茂昆曾獲提名諾貝爾物理獎 19日接教育部長

2018-04-16 20:25

影／「卡管」影響教長人選？ 徐國勇：管案非用人要件

2018-04-16 19:03

續當次長？蔡清華：盼回學校 姚立德：與長官商量

2018-04-16 18:58

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午

2018-04-16 12:31

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

從潘文忠辭教育部長，再論廢除教育部

2018-04-16 09:38
看更多

熱門文章

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？

2018-04-16 15:41

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億

2018-04-16 13:15

蔣介石也愛下廚 拿手菜原來是這一道

2018-04-17 02:23

不甩解放軍軍演恫嚇 國軍與星光部隊本周實施正午操演

2018-04-17 01:01

陸稱18日軍演針對台獨 陸委會：恫嚇台灣、絕不屈服

2018-04-16 19:36

國台辦主任劉結一：賴清德就是台獨

2018-04-17 00:46

在與蔡政府作戰？ 侯友宜：不是這樣嗎

2018-04-17 00:24

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

告發賴清德涉內亂 王炳忠：賴已自白是現行犯

2018-04-16 17:21

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！

2018-04-16 12:40

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

2018-04-17 08:05

影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！

2018-04-16 15:00

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10

陳威成宣布退選 雲林虎尾鎮長選舉兩丁對決

2018-04-16 13:33

馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧

2018-04-16 13:48

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感

2018-04-16 12:29

內幕／時代力量黨工涉毒 到底是誰在說謊？

2018-04-16 17:16

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09

邱太三：陳水扁大概是有史以來的特例

2018-04-16 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top