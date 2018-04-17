游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台北市議員擬參選人游淑慧/翻攝游淑慧臉書爆料吳曾擔任中國國務院下中科院顧問。圖/翻攝游淑慧臉書 分享 facebook 新任教育部長吳茂昆昨天才被網友抓包曾赴陸多所大學講座，台北市議員擬參選人游淑慧今再爆料，吳曾擔任中國國務院下中科院顧問。游淑慧酸，這還不算「兼職」？一樣是「做功德」嗎？

游淑慧指出，中國科學院簡稱中科院，於1949年11月在北京成立，是中華人民共和國科學技術方面的「最高學術機構」，直接隸屬中國國務院。

游淑慧質疑，吳茂昆難道本來是準備應邀擔任「中山科學研究院」的顧問，結果星際迷航跑到「中國科學院」嗎？大陸中科院是類似台灣中研院位階的機構，而且還是直接隸屬在中國國務院下，官方色彩濃厚，吳茂昆能擔任其顧問，這比到一般大學去兼職講課更嚴重。

游淑慧說，難道又如內政部長葉俊榮所說是「仰慕」其為國際學者，然後不問自掛「吳茂昆」為顧問吧？其中國科學院內文還將吳茂昆與大陸學者一起併列為「來自國內10餘家相關單位的30餘位專家」，看到這樣的介紹，曾經支持過「一邊一國」的吳茂昆，是否知情？