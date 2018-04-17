親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42聯合報 記者林敬殷／台北報導

行政院長賴清德昨天核定中央研究院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長，但吳過去...
行政院長賴清德昨天核定中央研究院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長，但吳過去多項爭議，讓行政院宣布此人事的記者會，卻成了滅火會。 圖／聯合報系資料照片
分享
吳茂昆簡歷 圖／聯合報提供
吳茂昆簡歷 圖／聯合報提供
分享
爭議事件簿 圖／聯合報提供
爭議事件簿 圖／聯合報提供
分享

潘文忠上周請辭教育部長後，行政院長賴清德昨天核定，由中央研究院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長。新教育部長將於本周四上任。

台灣大學校長管中閔遴選案爭議多時，潘文忠上周四向行政院長賴清德請辭，賴清德在上周六勉予同意。據了解，賴清德在四位人選中決定由吳茂昆出任，在昨天下午約見後，立即由行政院發言人徐國勇對外宣布。

不過新任教長過去的諸多爭議，也隨之再度浮上檯面，使得昨天的人事宣布記者會也變成滅火會。在昨天記者會上，有關吳茂昆溢領獎助金遭監院調查、教育團體質疑教授升等徇私等爭議，徐國勇有備而來，他表示，吳茂昆在二○一一年十二月受聘為東華大學講座教授，獎助金是五萬元，這是吳茂昆上任校長前聘任，不是當了校長後的事，與所謂的校長自肥有所誤會。

薪資爭議的部分，徐國勇說，國內每一所大學對於其獎助學金有其規定，東華大學的學術獎助評審委員會以吳茂昆的科學研究成績給予頂尖人才廿五萬元獎助，吳認為先前領有講座教授五萬元，自己僅實領廿萬元。至於徇私讓某教授升等，徐國勇說，大學升等有三級三審的制度，不是校長一個人可以決定，況且有問題也有救濟途徑，因此，經過後來調查並無相關爭議。

徐國勇表示，潘文忠在上周六請辭後，賴清德前天在花蓮就曾與吳茂昆通過電話，昨天稍早賴清德也在行政院向吳茂昆當面徵詢，隨後核定這項人事。

對於吳茂昆過去曾公開主張兩國論，徐國勇說，行政院的立場，兩岸關係就是維持現狀，我們主要是考量吳的行政經歷、科學成就等，和吳的相關言論無關。

徐國勇表示，吳茂昆具有國際學術地位，擔任過國科會主委及副主委、大學校長，具行政經驗，都是行政院考量由吳茂昆接任教育部長的因素。他強調，賴清德上周表示，台大校長遴選案不是找教育部長的要件及條件，聘任或不聘任，就由吳茂昆就任後依權責處理。

徐國勇說，吳茂昆是國際知名的超導體學者，一九八七年與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度之超導體，進而被提名諾貝爾物理獎，一九八八年榮獲NASA傑出貢獻獎，一九八九年回國任教，一九九八年當選為中研院院士，二○○四年以中華民國國籍獲選美國國家科學院外籍院士，二○一一年榮獲總統科學獎，並於二○一四年率領研究團隊發現超導材料「鐵硒化合物」的超導機制。

吳茂昆徐國勇賴清德教育部潘文忠

相關新聞

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

綠委：新教長人選適切 藍委：盼當政治絕緣體

2018-04-17 00:56

新教長 被爆校長任內登陸講座

2018-04-17 00:27

撇除政治操作…卡管案 新教長不能迴避

2018-04-17 00:18

高教掌舵手 課綱、留才…新教長挑戰大

2018-04-17 00:12

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

管中閔案 政院：新教育部長依權責處理

2018-04-16 22:02

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

吳茂昆曾獲提名諾貝爾物理獎 19日接教育部長

2018-04-16 20:25

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

影／「卡管」影響教長人選？ 徐國勇：管案非用人要件

2018-04-16 19:03

續當次長？蔡清華：盼回學校 姚立德：與長官商量

2018-04-16 18:58

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午

2018-04-16 12:31

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

從潘文忠辭教育部長，再論廢除教育部

2018-04-16 09:38

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09
看更多

熱門文章

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？

2018-04-16 15:41

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億

2018-04-16 13:15

影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句

2018-04-16 10:19

陸稱18日軍演針對台獨 陸委會：恫嚇台灣、絕不屈服

2018-04-16 19:36

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

告發賴清德涉內亂 王炳忠：賴已自白是現行犯

2018-04-16 17:21

賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位

2018-04-16 09:51

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07

影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！

2018-04-16 15:00

影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！

2018-04-16 12:40

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧

2018-04-16 13:48

揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷

2018-04-16 08:59

柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10

陳威成宣布退選 雲林虎尾鎮長選舉兩丁對決

2018-04-16 13:33

比超商店員更神！民代服務處 賣菜教英語兼道路救援

2018-04-16 10:00

涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感

2018-04-16 12:29

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

國安局：兩岸關係趨於緊張 已向總統盡告知義務

2018-04-16 12:14

內幕／時代力量黨工涉毒 到底是誰在說謊？

2018-04-16 17:16

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09

邱太三：陳水扁大概是有史以來的特例

2018-04-16 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top