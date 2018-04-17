吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



行政院長賴清德昨天核定中央研究院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長，但吳過去多項爭議，讓行政院宣布此人事的記者會，卻成了滅火會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 吳茂昆簡歷 圖／聯合報提供 分享 facebook 爭議事件簿 圖／聯合報提供 分享 facebook

潘文忠上周請辭教育部長後，行政院長賴清德昨天核定，由中央研究院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長。新教育部長將於本周四上任。

台灣大學校長管中閔遴選案爭議多時，潘文忠上周四向行政院長賴清德請辭，賴清德在上周六勉予同意。據了解，賴清德在四位人選中決定由吳茂昆出任，在昨天下午約見後，立即由行政院發言人徐國勇對外宣布。

不過新任教長過去的諸多爭議，也隨之再度浮上檯面，使得昨天的人事宣布記者會也變成滅火會。在昨天記者會上，有關吳茂昆溢領獎助金遭監院調查、教育團體質疑教授升等徇私等爭議，徐國勇有備而來，他表示，吳茂昆在二○一一年十二月受聘為東華大學講座教授，獎助金是五萬元，這是吳茂昆上任校長前聘任，不是當了校長後的事，與所謂的校長自肥有所誤會。

薪資爭議的部分，徐國勇說，國內每一所大學對於其獎助學金有其規定，東華大學的學術獎助評審委員會以吳茂昆的科學研究成績給予頂尖人才廿五萬元獎助，吳認為先前領有講座教授五萬元，自己僅實領廿萬元。至於徇私讓某教授升等，徐國勇說，大學升等有三級三審的制度，不是校長一個人可以決定，況且有問題也有救濟途徑，因此，經過後來調查並無相關爭議。

徐國勇表示，潘文忠在上周六請辭後，賴清德前天在花蓮就曾與吳茂昆通過電話，昨天稍早賴清德也在行政院向吳茂昆當面徵詢，隨後核定這項人事。

對於吳茂昆過去曾公開主張兩國論，徐國勇說，行政院的立場，兩岸關係就是維持現狀，我們主要是考量吳的行政經歷、科學成就等，和吳的相關言論無關。

徐國勇表示，吳茂昆具有國際學術地位，擔任過國科會主委及副主委、大學校長，具行政經驗，都是行政院考量由吳茂昆接任教育部長的因素。他強調，賴清德上周表示，台大校長遴選案不是找教育部長的要件及條件，聘任或不聘任，就由吳茂昆就任後依權責處理。

徐國勇說，吳茂昆是國際知名的超導體學者，一九八七年與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度之超導體，進而被提名諾貝爾物理獎，一九八八年榮獲NASA傑出貢獻獎，一九八九年回國任教，一九九八年當選為中研院院士，二○○四年以中華民國國籍獲選美國國家科學院外籍院士，二○一一年榮獲總統科學獎，並於二○一四年率領研究團隊發現超導材料「鐵硒化合物」的超導機制。