綠委：新教長人選適切 藍委：盼當政治絕緣體

台大校長一職因卡管案而懸缺已久。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

準教育部長吳茂昆爭議多、政治立場鮮明，未來會成為什麼樣的教長，朝野看法兩極。民進黨立委則認為，吳茂昆具國際級學術地位，應是很適切的教長人選；在野黨立委則質疑，吳茂昆未來恐怕會是完全服膺民進黨意識形態的教育部長，預言「立法院以後會很熱鬧」，也呼籲吳茂昆作為超導體的學者，對政治力應當「絕緣體」。

二○一四年吳茂昆曾遭檢舉違規加領講座教授獎助金及相關學術獎勵金，受理此案的監委王美玉、陳慶財在調查報告中認定吳作法確有疏失、不當，並要求吳歸還溢領款項。昨天對吳茂昆即將成為新任教育部長，王美玉受訪時僅說，「不表示意見，尊重行政院提名權力」；陳慶財則未接電話。

時代力量立委徐永明質疑，吳茂昆在東華校長任內曾被質疑溢領教師獎助金及掏空校務基金等黑箱作業，如今卻將出任教育部長，他要問「難道沒有更好的人」？

國民黨立院黨團書記長李彥秀表示，吳茂昆對整體教育制度及高教發展並沒有突出的想法，且政治立場明確，恐怕會是完全服膺民進黨意識形態的政治教育部長。

國民黨陳學聖認為，吳茂昆之前在政治議題的發言多有爭議，身為教育部長，「語不驚人死不休的個性，須做些修正！」他也預言以後立法院會很熱鬧。

國民黨立委柯志恩表示，吳曾被監委質疑溢領費用，也對兩岸服貿協議表達明確政治立場，未來作風如何，藍營要持續觀察。

不過民進黨團幹事長何欣純認為，吳茂昆不管對大學或中央行政事務都非常嫻熟，且具有國際級分量的學術地位，是一個很適切的教育部長人選。

對溢領教師獎助金案，何欣純表示，最後監察院對於該案查無不法，但教育部當時為避免同樣情形再度發生，自二○一○年起實施「彈薪計畫」，讓大專院校對於招聘國際級教授及講師更具競爭力。

親民黨團總召李鴻鈞表示，教育這區塊是最不允許有政治力的介入，否則將來誰來擔任教育部長都是一樣的；他強調，吳茂昆是一個超導體的學者，但希望對政治力是「絕緣體」。