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新教長 被爆校長任內登陸講座

2018-04-17 00:27聯合報 記者吳佩旻／台北報導

行政院火速拍板吳茂昆接任教育部長。 圖／聯合報系資料照片
行政院火速拍板吳茂昆接任教育部長。 圖／聯合報系資料照片
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行政院昨天傍晚宣布新任教育部長將由東華大學前校長吳茂昆接任。網路上馬上出現網友搜索吳茂昆的過往事蹟，除了任職東華大學校長期間曾涉溢領獎助金，還有人翻出他曾赴大陸開講座的海報。對未來吳茂昆接任，是否接續「卡管」？管中閔律師團指出，希望新教長能依法行政，盡速聘任，若要承襲潘部長先前訂下的荒唐規定，建議「也應組個跨部會諮詢小組，查查新部長背景」。

吳茂昆學術研究豐富，不但曾獲NASA傑出貢獻獎、美國中華工程師協會年度獎、李遠哲傑出人才獎等多項獎項外，還曾與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度的超導體，獲提名諾貝爾物理獎。

不過，人事案才宣布不久，PTT上就有鄉民挖出吳茂昆過往的爭議，包括擔任東華大學校長任內涉嫌溢領獎助金，不過他當時聲明指出為不實指控，還有網友貼出他過去的演講海報，指他曾赴大陸開講座。

據了解，吳茂昆當時還是東華大學校長，直到二○一六年一月才卸任，屬有行政職。

對於未來教長是否違反規定？教育部次長蔡清華表示，教育部從來都不反對短期交流，只是不該有兼職、兼課及專任工作，此外，也要視學校之間是否有簽署聯盟合作交流（MOU），若只是講課都可以，只要不是長期的，除非他有被聘為兼職或兼課，但也要看他任教的學校是否有簽約，不管他擔任大學校長或行政職，只要是短期交流就可以。

對於管案卡在教育部將滿一百天，未來吳茂昆上任後，是否可能出現新轉機？管中閔昨天依舊低調不回應教長新人事。而管中閔律師團成員之一俞大衛則表示，希望新教長不會承襲前部長對管案的作法，若要持續組跨部會小組審議管案，他建議「應該先審查吳茂昆，畢竟教育部長的權責更大」。

吳茂昆教育部東華大學管中閔

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