撇除政治操作…卡管案 新教長不能迴避

準台大校長管中閔人事案，迄今仍卡在教育部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院昨天宣布由中研院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長，國民黨立委質疑「卡管案」讓真正有能力的大學校長不願蹚渾水，接下來台大校長當選人管中閔的案子如何處理，紛擾恐會繼續；學界則呼籲儘快讓管案落幕。

教育部日前籌組跨部會諮詢專案小組，釐清台大校長當選人管中閔相關爭議，原本教育部稱不公布小組名單，但遭外界質疑有黑箱作業疑慮，昨天國民黨立委在立法院教育及文化委員會臨時提案，強調為利決策公開透明、避免遭黑箱作業質疑，教育部應於諮詢作業結束三天後，公布部會代表、學者專家名單。

至於僅開一次會的跨部會諮詢專案小組何時會再開？教育部表示，這要等到周四新部長吳茂昆上任後再討論。

但吳茂昆上台之後，會如何處理管中閔案？國教行動聯盟理事長、台大應用力學研究所教授王立昇說，希望吳茂昆成為全民的教育部長，應撇除來自各方的政治壓力、政治操作，本於教育的良知以及高教精神來處理。

王立昇認為，吳自己也曾任大學校長，對於大學校長如何產生，心裡應有一把尺，如何排除外界的壓力，將是他是否能擔任好部長的關鍵。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，教育部處理管案已沒時間再拖延、也沒空間不做決定，吳茂昆當務之急就是面對台大校長遴選案，不可能迴避。

國民黨立委陳學聖表示，因管中閔事件造成很多條件更好的人不願涉入，吳茂昆是次佳抉擇。

國民黨立委柯志恩奉勸吳茂昆，應該讓管中閔案早日落幕，回歸平靜，最好的處理方式就是尊重台大的決定。

時代力量黨團總召徐永明表示，期盼吳茂昆出任教育部長之後，能夠對管中閔案做出明確態度，這是首要之務，畢竟教育部長潘文忠是因管中閔案請辭，加上管中閔至今不出來對外說明，教育部應對管中閔案有清楚立場。