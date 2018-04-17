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高教掌舵手 課綱、留才…新教長挑戰大

2018-04-17 00:12聯合報 記者吳佩旻林良齊／台北報導

準教長吳茂昆（右）當年曾從蔡總統手中接下「學術界挺小英」後援會聘書。 圖／聯合報...
準教長吳茂昆（右）當年曾從蔡總統手中接下「學術界挺小英」後援會聘書。 圖／聯合報系資料照片
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教育部長昨確認由吳茂昆接任。國內教育近來紛擾不斷、內憂外患，包括十二年國教課綱爭議、高教人才流失、大學國際排名倒退等都待解決，吳茂昆上任恐面臨一連串挑戰。

教育部近來幾項重大政策頻生爭議，包括十二年國教國語文課綱引發文白之爭；高教深耕計畫經費分配爭議，高教人才迅速流失等；中國大陸近來又祭出卅一項惠台措施，使高教發展陷入恐慌。

國教行動聯盟理事長、台大應力所教授王立昇表示，吳茂昆在學術上備受尊崇、對高教也很瞭解，但未聽聞其對國教有何具體的看法或意見，期待能把國教、技職教育、十二年國教等部分有更深刻的瞭解。

而多年前針對時任東華大學校長吳茂昆溢領津貼案，曾召開記者會呼籲「知所進退」的全教總理事長張旭政表示，對吳茂昆接任新教長的期望不敢講，但以他在東華大學的經驗，他確實「有點擔憂」，新教長未來會不會在資源的分配不夠多元及透明，他還要先觀察。

張旭政表示，雖然前部長潘文忠對高教較不熟悉，但對教育部國家機器有過人之處，包括課綱、大學考招變革、行政業務減量，基層都有感受到改變，這與是否能夠指揮教育部這個「機器」有關，如果新任部長對國教不甚瞭解，這些過去正在進行的政策，是否可能就這樣的停下來，也受到關注。

而針對十二年國教，張旭政則說，重點是政策出來之後是否能夠落實，十二年國教課綱出來了，但配套有無出來，包括相關的資源、素養、考招，是否也做相應的變革，也都將是十二年國教課綱落實的關鍵。

高教深耕計畫十二年國教吳茂昆課綱教育部

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