洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



針對新任教育部長將由東華大學校長吳茂昆接任，國民黨副發言人洪孟楷晚間在臉書po文指出，是直接換上中研院派，「蔡政府鐵了心卡管中閔到底！」

洪孟楷指出，新任教育部長吳茂昆是中研院院士，對比台大校長遴選前有所謂台大幫、中研院幫兩方角力，最後由所謂的台大幫管中閔勝出；現在中研院幫直接擔任教育部長，就是要延續卡管。