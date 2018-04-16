諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



前東華大學校長吳茂昆。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

行政院傍晚宣布新任教育部長，本周四將由吳茂昆接任。網友馬上搜出他過往的爭議，包括任東華大學校期間曾涉違法圖利，還有人翻出他曾赴中開講座的海報。未來吳茂昆接任，是否接續「卡管」？管中閔律師團指出，希望新教長能依法行政，盡速聘任，若要承襲潘部長先前訂下的荒唐規定，建議「也應組個跨部會諮詢小組，查查新部長背景」。

吳茂昆曾任國科會主委、清華大學材料科學中心主任、東華大學校長及中研院物理研究所所長，學術研究豐富，不但曾獲NASA傑出貢獻獎、美國中華工程師協會年度獎、李遠哲傑出人才獎等多項獎項外，還曾與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度的超導體，獲提名諾貝爾物理獎。

不過人事案才宣布不久，PTT上就有鄉民挖出吳茂昆過往的爭議，包括擔任東華大學校長任內涉嫌違法圖利，不過他當時聲明指出為不實指控，還有網友貼出他過去的演講海報，指他曾赴中開講座。據了解，吳茂昆當時還是東華大學校長，直到2016年1月才卸任，屬有行政職。

管案卡在教育部將滿100天，未來吳茂昆上任後，是否可能出現新轉機？管中閔律師團成員之一俞大衛表示，希望新教長能依法行政，儘速核定聘任案。他認為，前部長潘文忠訂出的審查規範，站在法律角度來看，可謂荒唐至極，希望新教長不會承襲原本作法，若要持續組跨部會小組審議管案，他建議「應該先審查吳茂昆，畢竟教育部長的權責更大」。

對於未來教長是否違反規定？教育部次長蔡清華表示，教育部從來都不反對短期交流，只是不該有兼職、兼課及專任工作，此外，也要視學校之間是否有簽署聯盟合作交流（MOU），若只是講課都可以，只要不是長期的，除非他有被聘為兼職或兼課，但也要看他任教的學校是否有簽約，不管他擔任大學校長或行政職，只要是短期交流就可以。