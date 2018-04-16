親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

行政院今晚宣布，教育部長懸缺將由前東華大學校長吳茂昆接手，本周四正式上任。翻開過去報導，2004年太陽花學運期間，時任東華校長的吳茂昆不僅曾表態支持學生，甚至說出「訴求是對的，攻佔校長室也OK」等驚人之語。就讀東華大學的課審大會學生代表蕭竹均表示，吳任校長期間，校園學風開放，希望他擔任部長後，能承襲過往作風，並且改變教育部的風氣。

前教育部長潘文忠因不敵處理台大校長聘任案的各方壓力，日前決定請辭，課審大會學生代表蕭竹均曾表達不捨，表示失去一個「以學生為主體」的教育部長，他在任期間，不但廢除了服儀規定等處罰，更在課審大會中首度納入學生代表席次，並且在審議過程中，讓學生能實質發言。

蕭竹均說，走了潘文忠，來了吳茂昆，恰好是他就讀大學時期的校長。蕭竹均說，當他還是一名高中生時，就曾聽聞吳茂昆對學運的支持，當時覺得很難得，竟然有大學校長跳出來說話。他坦言，「就是在那時，我才開始去認識東華大學」。蕭竹均說，以前沒聽過這間學校，會來讀這所學校，一方面也是受到校園自由學風吸引。

蕭竹均說，他進入東華大學就讀後，吳校長已經快卸任，他平時為人低調，在校園沒什麼特別的風評，但他在校期間，深刻感受到校園民主的自由，不論是同志、性平、流浪動物等議題，學生在校幾乎都有言論表達的自由。某一次，他為了聲援台北凱道傳統領域的爭議，在學院圍牆外掛上布條，原本可能遭校方拆除，後來也平安無事。

對於吳接任部長，有何感想？他表示因不曾共事過，沒辦法得知他實際上是什麼樣的人，但是透過他對學運的支持，以及對校園風氣的開放等認識，期許他在擔任部長期間，能夠繼續秉持同樣的態度與理念，將開放作風帶到教育部。他笑稱，「之前他說可攻佔校長室，未來說不定可以攻佔部長室」。

前東華大學校長吳茂昆（左）曾表達支持太陽花運動。報系資料照
前東華大學校長吳茂昆（左）曾表達支持太陽花運動。報系資料照
分享

教育部太陽花學運吳茂昆

相關新聞

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

從潘文忠辭教育部長，再論廢除教育部

2018-04-16 09:38

吳茂昆曾獲提名諾貝爾物理獎 19日接教育部長

2018-04-16 20:25

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

影／「卡管」影響教長人選？ 徐國勇：管案非用人要件

2018-04-16 19:03

續當次長？蔡清華：盼回學校 姚立德：與長官商量

2018-04-16 18:58

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午

2018-04-16 12:31

新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52
看更多

熱門文章

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？

2018-04-16 15:41

賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者

2018-04-15 23:49

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句

2018-04-16 10:19

監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億

2018-04-16 13:15

深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議

2018-04-15 22:10

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？

2018-04-16 00:29

賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位

2018-04-16 09:51

蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電

2018-04-15 23:56

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39

新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52

告發賴清德涉內亂 王炳忠：賴已自白是現行犯

2018-04-16 17:21

影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！

2018-04-16 15:00

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！

2018-04-16 12:40

揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷

2018-04-16 08:59

陸稱18日軍演針對台獨 陸委會：恫嚇台灣、絕不屈服

2018-04-16 19:36

馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧

2018-04-16 13:48

比超商店員更神！民代服務處 賣菜教英語兼道路救援

2018-04-16 10:00

柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感

2018-04-16 12:29

陳威成宣布退選 雲林虎尾鎮長選舉兩丁對決

2018-04-16 13:33

蘇貞昌競選團隊 將是新組合

2018-04-16 01:03

談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業

2018-04-15 22:05

國安局：兩岸關係趨於緊張 已向總統盡告知義務

2018-04-16 12:14

邱太三：陳水扁大概是有史以來的特例

2018-04-16 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top