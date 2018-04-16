吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象

2018-04-16 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



行政院今晚宣布，教育部長懸缺將由前東華大學校長吳茂昆接手，本周四正式上任。翻開過去報導，2004年太陽花學運期間，時任東華校長的吳茂昆不僅曾表態支持學生，甚至說出「訴求是對的，攻佔校長室也OK」等驚人之語。就讀東華大學的課審大會學生代表蕭竹均表示，吳任校長期間，校園學風開放，希望他擔任部長後，能承襲過往作風，並且改變教育部的風氣。

前教育部長潘文忠因不敵處理台大校長聘任案的各方壓力，日前決定請辭，課審大會學生代表蕭竹均曾表達不捨，表示失去一個「以學生為主體」的教育部長，他在任期間，不但廢除了服儀規定等處罰，更在課審大會中首度納入學生代表席次，並且在審議過程中，讓學生能實質發言。

蕭竹均說，走了潘文忠，來了吳茂昆，恰好是他就讀大學時期的校長。蕭竹均說，當他還是一名高中生時，就曾聽聞吳茂昆對學運的支持，當時覺得很難得，竟然有大學校長跳出來說話。他坦言，「就是在那時，我才開始去認識東華大學」。蕭竹均說，以前沒聽過這間學校，會來讀這所學校，一方面也是受到校園自由學風吸引。

蕭竹均說，他進入東華大學就讀後，吳校長已經快卸任，他平時為人低調，在校園沒什麼特別的風評，但他在校期間，深刻感受到校園民主的自由，不論是同志、性平、流浪動物等議題，學生在校幾乎都有言論表達的自由。某一次，他為了聲援台北凱道傳統領域的爭議，在學院圍牆外掛上布條，原本可能遭校方拆除，後來也平安無事。